Rekomendasi 5 Destinasi Wisata Favorit di Singapura untuk Liburan Kamu!

1. Bandara Internasional Changi

2. National Gallery Singapore

3. Gardens by the Bay

4. Singapore River Safari

5. The Cenotaph

(FIR)

Salah satu negara di Asia Tenggara yang banyak dikunjungi oleh wisatawan adalah Singapura. Negara ini memang kecil, tetapi memiliki kemajuan pesat, termasuk sisi wisata.Waktu yang dibutuhkan untuk pergi ke sana pun tak selama itu. Singapura menjadi negara yang cocok jika kamu ingin mencoba pertama kali pergi ke luar negeri. Tenang, Singapura punya banyak titik wisata yang menarik!Kita cuma tahu yang ikonik dari Singapura adalah patung Merlionnya. Padahal, di sana juga banyak tempat yang harus kamu kunjungi. Adapun rekomendasi lima destinasi favorit di Singapura, antara lain:Baru turun dari pesawat, kamu sebaiknya jangan pergi dahulu! Karena bandara ini memiliki spot menarik yang membuat kamu nyaman berlama-lama di sini, lho.Kamu bisa menyaksikan pertunjukan cahaya dan suara setiap jam di HSBC Rain Vortex. Lalu juga ada air terjun dalam ruangan mal setinggi 40 meter. Biasanya muncul mulai 19.30 hingga tengah malam waktu setempat.Selain itu, ada banyak makanan yang dijual, pertunjukkan film, dan juga penginapan! Jadi, kalau kamu menunggu pesawat, tak perlu lagi untuk tidur di kursi. Kamu bisa menginap di sana!Destinasi ini diketahui sebagai bekas gedung Balai Kota dan Mahkamah Agung, yang telah direnovasi menjadi Galeri Nasional Singapura atau National Gallery Singapore. Galeri ini diketahui juga sebagai galeri seni visual terbesar.Banyak karya yang dipamerkan diambil dari Koleksi Nasional permanen. Namun, ada juga program pameran sementara yang dapat disaksikan. Jadi, bagi penyuka seni, kamu wajib sekali ke sini!Kalau suka pemandangan hijau, Gardens by the Bay jadi lokasi cocok untuk dikunjungi! Dengan luas 250 hektar ini, dipenuhi dengan menara besar yang dipenuhi flora yang dihubungkan oleh 'jalan raya atas', dan dua konservatori besar.Dibuka pada 2012 sebagai bagian dari upaya untuk menghadirkan lebih banyak tanaman hijau di Singapura, taman ini gratis untuk dijelajahi para pengunjung. Namun, tetap memerlukan tiket masuk untuk mengakses kubah bunga yang menjadi tempat pameran bunga bergilir.Jika sudah bosan dengan kebun binatang darat, saatnya kamu menjelajahi yang bagian laut! Singapore River Safari bisa menjadi pilihan kamu untuk berkunjung melihat hewan-hewan laut.Memamerkan berbagai hewan dari sungai terkenal, termasuk Kongo dan Yangtze, dan Wild Amazonia. Kamu dapat bertatap muka dengan lebih dari 30 hewan dari hutan hujan di atas perahu perjalanan yang diberi nama Amazon River Quest.Bagi penyuka sejarah, tempat ini cocok untuk kamu kunjungi. The Cenotaph merupakan lokasi tugu peringatan perang yang dibangun untuk mengenang 124 tentara Inggris yang bertempur dan tewas dalam Perang Dunia I dan Perang Dunia II.Tugu peringatan itu diresmikan pada tanggal 31 Maret 1922 dan sejak itu berdiri di Taman Esplanade. Terdapat juga tulisan serius di dasarnya yang berbunyi, 'Mereka mati agar kita bisa hidup'.Itulah lima rekomendasi wisata Singapura yang bisa kamu kunjungi saat liburan. Semoga membantu, Sobat Medcom!