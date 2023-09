6 Alasan Mengapa Kamu Harus ke Penang

1. The Opposite Side

2. The Other Side of The Island

3. UNESCO

4. Themed Museum

5. Michelin Guide

6. World Wonders

Penang menjadi destinasi wisata yang dekat dengan Masyarakat Indonesia. Dari Jakarta saja, hanya cukup memakan waktu 2,5 jam untuk mendarat di Negara Bagian Malaysia tersebut.Identiknya Penang merupakan destinasi untuk medical tourism bagi para wisatawan asal Indonesia. Hal itu diakui oleh CEO Penang Global Tourism, Ooik Choi Yan. Namun, menurutnya, ada alasan terbaru mengapa Penang menjadi destinasi favorit bagi wisatawan Indonesia datang ke sana, tentunya tidak sekadar melakukan pengobatan semata."Penang sudah dikenal dengan medical tourism, tapi kita juga punya destinasi yang bisa ditawarkan untuk pasangan muda, keluarga hingga mereka yang ingin melakukan photo prewedding," kata Ooik Choi Yan dalam acara Re-Experience Penang di Pullman Hotel Jakarta Barat, Selasa 5 September 2023.Ooik Choi Yan juga membeberkan Re-Experience in the 6 Newest Ways atau 6 Cara Terbaru untuk Kembali Menikmati Penang:Penang punya The Opposite Side yang dianggap sisi lain dari Penang. Di Seberang Perai, kamu akan menemukan bangunan ibadah yang memiliki sejarah. Di sini juga punya wisata alam seperti Taman Negeri Bukit Panchor.Jika Opposite Side punya ragam wisata alam, di Other Side of the Island punya wisata menarik. Mulai dari frog hill, air hitam dalam education forest, hingga bukit mertaham charming Old town.Sedangkan Balik Pulai menawarkan berbagai wisata unik seperti Balok Pulau Roundbout, Chruch of The Holy Name of Jesus hingga Audi Dream Farm.Cara lain untuk menikmati Penang adalah dengan berkunjung ke situs cagara budaya UNESCO. Ooik mengungkapkan, bahwa UNESCO telah menetapkan George Town dan Penang Hill sebagai situs cagar budaya di Penang.George Town sendiri merupakan Ibukota Penang yang menawarkan situs heritage. Di sini, kamu akan menjelajahi banyak bangunan penting bersejarah dan bangunan kolonial yang masih terawat."Di George Town yang Walkable ini, kamu juga bisa melakukan aktivitas menarik, seperti kelas memasak dan kerajinan tangan," ucap Ooik.Kamu doyan berkunjung ke museum? di Penang ada tempat yang cocok buatmu. Yaitu, Themed Museum. Ooik berujar, kamu bisa berkunjung ke ghost muuseum.Kerap disebut Capital Food, Penang dinobatkan sebagai kota dan negara pertama dalam list Michelin Guide. Tak heran, karena Penang punya pilihan kuliner mulai dari street food, hingga restoran mewah."Ada beberapa kuliner bisa jadi pilihan seperti Laksa yang dinobatkan sebagai makanan terenak ketujuh versi CNN," ungkap Ooik.Dengan cukup ke Penang, kamu sudah menjelajahi tujuh keajaiban dunia. Apa saja itu?- Habitat yang merupakan Jembatan Gantung Tertinggi di Dunia- ESCAPE, Seluncuran Air Terpanjang di Dunia- Tech-Dome, Perosotan Vertikal Berdiri Bebas Pertama di Dunia- The Gravityz, Tantangan Berjalan di Tali Tertinggi di Dunia- Penang Hill, Jalur Terowongan Paling Curam di Dunia- Entopia by Penang Butterfly Farm, Suaka Kupu-Kupu dan Serangga Pertama di Dunia TropisDemi bisa membuka mata masyarakat Indonesia tentang keindahan Penang, Penang Global Tourism menggelar berkolaborasi dengan Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) bersama Delegasi Penang menyelenggarakan Roadshow "Re-Experience Penang in the 6 Newest Ways” atau 6 Cara Terbaru untuk Kembali Menikmati Penang. Roadshow ini nantinya akan digelar di Jakarta dan Surabaya.Roadshow tersebut diisi dengan agenda presentasi update terkini oleh Penang Tourism serta sesi table top atau Business to Business (B2B)."Upaya tersebut dilakukan agar para travel agent di Jakarta dan Surabaya mendapatkan informasi terkini secara langsung dari para pelaku usaha pariwisata Penang," kata Ketua Umum Astindo, Puline Suharno.