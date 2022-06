Jemaah Haji Dilarang Memasukkan Air Zamzam ke Bagasi, Walau Cuma 1 Mililiter

(Disebutkan dalam TSA atau Transportation Security Administration, membatasi wadah dan volume cairan ke dalam kabin sebagai bentuk "diameter kritis" untuk mencegah meledakkan apa pun di dalam pesawat. Foto: Ilustrasi/Unsplash.com)

Barang yang tak boleh dibawah dalam koper masuk bagasi pesawat

Saat menunaikan ibadah haji ke Arab Saudi, biasanya para jamaah membawa oleh-oleh dari Arab, dan salah satunya air zamzam.Namun untuk tahun ini pihak bandara menegaskan bahwa para jemaah dilarang memasukkan air zamzam ke dalam koper bagasi, saat mereka pulang ke Indonesia. Nantinya akan disiapkan alat pendeteksian barang milik jemaah."Nanti, koper jemaah haji ketika pulang ke tanah air akan diperiksa di bandara. Ini bertujuan untuk mendeteksi agar tidak menyelipkan air zamzam. Ya, bahkan perusahaan pengangkut mengingatkan 1 ml air pun dilarang dimasukkan ke bagasi. Pihak bandara bahkan menyiapkan alat pemindai multiview yang mampu mendeteks barang terlarang sesuai aturan penerbangan internasional," papar Kepala Daker Bandara, Haryanto dilansir dari Kemenag.Ditambahkan Kasi Pelayanan dan Pemulangan Daker Bandara Jeddah-Madinah, Edayanti Dasril Munir, ketika fase pemulangan barang bagasi jemaah haji Indonesia, akan dikumpulkan terlebih dulu dua hari sebelum penerbangan. Ingat, barang bagasi maksimal 32 kilogram per jemaah."Jika dalam proses pemeriksaan didapatkan barang-barang terlarang, akan dikeluarkan dari bagasi. Pemeriksaan nantinya juga disaksikan petugas PPIH serta dipantau CCTV. Barang terlarang yang ditemukan akan dikembalikan ke daker, tidak dibuang. Jadi, tidak ada bahasanya menzalimi jemaah,” jelas Edayanti.Air zamzam dilarang dimasukkan ke dalam bagasi karena bagian dari barang-barang yang tidak boleh dibawa. Barang lain tidak boleh dibawa, antara lain aerosol, bahan mudah meledak, senjata tajam, serta uang dengan jumlah tertentu.Namun tenang saja, air zamzam tetap akan didapatkan setiap jemaah dalam bentuk kemasan lima liter secara gratis dari pemerintah. Proses pengirimannya juga sudah dilakukan. Bahkan air zamzam telah tiba di beberapa embarkasi. Sebab di lokasi inilah air tersebut diterima jemaah haji nantinya.Untuk diketahui, proses pemulangan barang bagasi jemaah haji melalui tiga tahap, meliputi bagasi dikumpulkan dan ditimbang di lobi hotel dengan batas maksimal 32 kilogram; diangkut ke gudang untuk keperluan pemeriksaan; hingga dibawa ke storage area sambil jemaah menunggu penerbangan kepulangan.Mungkin kamu sudah tahu barang apa saja yang tidak boleh dibawa masuk ke dalam kabin pesawat terbang. Dinukil dari All Nippon Airways Co., Ltd., (ANA) Airways, kami refresh kembali informasi beberapa barang yang dilarang dibawa masuk ke dalam koper di dalam kabin pesawat - Bahan peledak (kembang api, petasan, bom yang belum meledak, dll.)- Bahan-bahan yang mudah terbakar (termasuk sebagian besar korek api atau bahan bakar pemantik)- Kompor untuk berkemah atau kompor rumah tangga- Gas bertekanan (katrij gas untuk kompor berkatrij gas, semprotan oksigen untuk olahraga, semprotan penghilang debu, dll.)- Zat beracun (termasuk insektisida) dan zat korosif atau zat pengoksidasi (termasuk pemutih)- Zat radioaktif- Bahan magnetik yang kuat- Bagasi pintarIni juga termasuk cairan atau air yang memiliki ketentuannya. Disebutkan dalam TSA atau Transportation Security Administration, membatasi wadah dan volume cairan ke dalam kabin sebagai bentuk "diameter kritis" untuk mencegah meledakkan apa pun di dalam pesawat.