Catat, Ini Ide Liburan Bertema Tur Konser tanpa Harus War Tiket

1. Indonesia

2. Malaysia

3. Jepang

(FIR)

Agenda konser sudah mulai merebak, termasuk di Indonesia sendiri. Dengan semakin gencarnya agenda konser musik dari musisi ternama tanah air dan mancanegara, momentum berburu tiket konser pun tengah hangat memimpin topik pembicaraan.Tren menonton konser di kalangan masyarakat kini semakin meningkat di semua kalangan usia. Popularitas konser juga bantu dongkrak popularitas kawasan wisata sekitar, seperti akomodasi dan tempat wisata.Gaery Undarsa, Co-Founder & Chief Marketing Officer tiket.com mengatakan kanal Online Travel Agent (OTA) ini hadirkan berbagai opsi akomodasi dan destinasi wisata di sekitar area konser. Hal ini untuk menunjang kegiatan konser yang akan diselenggarakan tahun ini."Program TTS (tiket Travel Sale) adalah program perdana yang didesain untuk berikan kemudahan bagi turis dan masyarakat dalam menikmati ragam tawaran pengalaman wisata di kota-kota tuan rumah konser musik artis kesayangan tanpa harus war tiket!”Kanal ini menyediakan rekomendasi tempat berlibur di tiga negara, yang mana sering menjadi destinasi konser. Berikut di antaranya:Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, menjadi salah satu area yang akan banyak melakukan perhelatan konser besar, baik tingkat nasional maupun internasional. Tiket.com pun merekomendasikan beberapa hotel untuk menunjang penginapan sekitar venue.Penginapan rekomendasi dari tiket.com antara lain:- Kartika Chandra Hotel, terletak di pusat kota Jakarta dan hanya berjarak 12 menit berkendara menuju Stadion Gelora Bung Karno.- The Bellezza Suites, berjarak 20 menit berkendara dari Stadium Utama Gelora Bung Karno.- Hotel Neo Tendean Jakarta by Aston, menghadirkan pengalaman menginap modern di kawasan Jakarta Selatan dengan jarak 20 menit berkendara ke Stadium Utama Gelora Bung Karno.Selain penginapan, tiket.com juga merekomendasi destinasi wisata di Jakarta, seperti:- Jakarta Aquarium, yang memiliki 12 zona dengan 3.500 spesies hewan akuatik & non-akuatik. Beberapa kegiatan serunya adalah berinteraksi dengan satwanya, menggambar untuk melatih kreativitas anak, hingga area dining sambil ditemani penguin menggemaskan!- HOLEO Golf & Museum, yang memiliki ragam fasilitas seperti mini 18-hole golf course bertemakan empat musim dan Museum Desserts multisensori yang fotogenik.Lokasi konser tur internasional populer di Malaysia adalah Bukit Jalil National Stadium, Kuala Lumpur. Berikut rekomendasi hotel yang berjarak nyaman dengan Bukit Jalil National Stadium:- V Hotel Kuala Lumpur, yang hanya berjarak 7 menit berkendara ke Stadion Bukit Jalil, 15 menit ke Mines Wonderland Theme Park, 20 menit ke Pusat Kota Kuala Lumpur, 1 KM dari Stasiun Kereta Api, dan 45 menit menuju Bandara Internasional Kuala Lumpur.- Le Apple Boutique Bukit Bintang, dengan lokasi cukup strategis yaitu 5 menit berjalan kaki ke Stasiun Monorail Bukit Bintang.- Cosmo Hotel Kuala Lumpur, yang terletak di pusat Kota Kuala Lumpur dan sangat dekat dengan tempat wisata populer. Berlokasi strategis di area seperti Merdeka Square dan Sultan Abdul Samad Building.Selain hotel, kamu bisa menikmati destinasi wisata di Kuala Lumpur, seperti:- Kuala Lumpur Tower, menara tertinggi di Malaysia yang memiliki restoran yang cocok untuk menikmati pemandangan indah dari atas, namanya Atmosphere 360. Jenis makanan yang dihidangkan adalah makanan khas Malaysia dan beberapa menu internasional.- Genting Skytropolis Indoor Theme Park, yang ditujukan untuk yang gemar wahana menantang, wajib mencoba Spin Crazy, Power Surge hingga Sky Scrapper. Setelah puas bermain, kamu bisa nikmati beragam kuliner di berbagai kios yang tersedia.- Aquaria KLCC, yang menampung hewan-hewan seperti ikan pari, ikan hiu tutul, dan masih banyak lagi. Bahkan, ada juga aneka satwa, seperti reptil hingga tarantula yang bisa ditemukan di kawasan Amazon.Untuk sobat tiket yang berencana mengunjungi Tokyo sekaligus ingin berwisata di sekitar area konser di Tokyo Dome, mari simak rekomendasi penginapan berikut ini:- Mimaru Tokyo Ueno North, yang menawarkan kamar yang luas serta opsi menginap berfasilitas 4 kasur atau 6 kasur dalam kamar yang sama. Dekat dengan Stasiun Ueno yang jaraknya hanya 600 meter, jelajahi barisan kuil cantik sembari berjalan kaki di sekitar hotel.- Annex Katsutaro Ryokan, yakni penginapan tradisional ala Ryokan. Berjarak 3 menit dari Kuil Tennoji dan 10 menit dari Taman Ueno, hotel ini juga dekat dari Stasiun Sendagi dan Stasiun Nippori yang bisa membawa turis ke Akihabara atau Stasiun Tokyo.- Shiba Park Hotel, yang terdiri dari dua gedung yaitu 151 Building dan Annex Building, tamu bisa mengikuti program seni melipat origami dan seni menulis kaligrafi Jepang. Shiba Park Hotel berlokasi dekat dengan Tokyo Tower, Kuil Zojoji, dan stasiun Onarimon.Selain hotel, kamu bisa menikmati destinasi wisata di Jepang, seperti:- Tokyo Disneyland dan Tokyo Disneysea, destinasi wajib dengan berbagai wahana pemacu adrenalin dan kegiatan yang cocok untuk seluruh keluarga.- Sanrio Puroland, taman hiburan berskala internasional indoor dengan ragam keriaan fantasi ala Sanrio yang wajib dikunjungi oleh penggemar Hello Kitty dan karakter Sanrio lainnya.- teamLab Planet Tokyo, yang menyuguhkan tempat wisata berupa museum seni interaktif yang unik dan menakjubkan. Pengalaman multisensori berkonsep Body Immersive yang menekankan sensasi panca indera manusia melalui karya seni estetik memukau.