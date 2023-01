Resor Bintang 5 Ini Kembali Usung Tema Keberagaman Budaya dalam 'Powerful Indonesia'

(Danti Yuliandari dan Vincent Guironnet dalam konferensi pers virtual. Foto: Dok. Istimewa)

(yyy)

Tuan rumah perhelatan akbar dunia Indonesia Presidensi G20 2022, The Apurva Kempinski Bali memulai tahun 2023 dengan peluncuran kampanye ‘Powerful Indonesia’.Dalam program ini, aspek – aspek powerful Indonesia ditonjolkan melalui program tematik bulanan, berbalut kolaborasi lintas disiplin, ragam budaya, pemberdayaan komunitas dan masyarakat, pariwisata berkelanjutan atau sustainability, dan kerjasama dengan teman penyandang disabilitas.Danti Yuliandari, Director of Marketing The Apurva Kempinski Bali, mengungkapkan berbagai kampanye yang mengangkat kebudayaan Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2019. Mulai dari desain arsitektur hotel, kuliner, hingga pelayanan SPA fondasinya adalah keanekaragaman budaya Indonesia."Kita memang selalu mengadakan kampanye tentang budaya Indonesia. Tahun 2022 kami memperkenalkan program sustainability secara keseluruhan dan lebih mencakup tentang budaya. Kami juga bekolaborasi dengan beberapa orang ternama di bidang seni. Nah, tahun 2023 merupakan kelanjutan dari porgram sebelumnya yaitu Unity in Diversity, tapi kita juga kolaborasi lintas sektor dengan fokus pada tujuh pulau di indonesia," tutur Danti dalam konferensi pers virtual, pada Jumat (13/1).Lebih lanjut, Danti menjelaskan bahwa untuk kampanye yang bertajuk 'Powerful Indonesia' ini The Apurva Kempinski Bali telah menyiapkan 12 program untuk satu tahun ke depan, di antaranya adalah kolaborasi lintas disiplin yang akan menggaet nama-nama besar seperti kolektor dan kurator OHD Museum, Dr. Oei Hong Djien, arsitek dan pelukis Raul Renanda, serta fotografer budaya Stephane Sensey.Dalam gerakan sustainability, resor ini akan menjajaki kerjasama dengan Dr. Lawrence Blair, Ari Bayu Aji, Gus Agung Gunarthawa dan Helianto Hilman. Perihal musik, profil yang termasuk di dalamnya adalah Aksan Sjuman, Anom Darsana dan Astrid Sulaiman.Sepanjang tahun 2022, menurut Danti resor megah ini telah membawa para tamu ke dalam perjalanan eksplorasi budaya dan dengan merayakan kekayaan dari keanekaragaman budaya, warisan, dan filosofi dari tujuh destinasi utama Indonesia: Sumatra, Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Program ini akan tetap menjadi guest experience yang disimbolisasikan dengan perawatan holistik, keanekaragaman kuliner, seni kerajinan, dan permainan tradisional.Sementara, untuk program Pemberdayaan dengan Lembaga Pendidikan, resor ini telah memupuk kolaborasi yang sinergis dengan institusi dan komunitas. Para mitra yang tergabung dalam program ini adalah Arie Siswanto serta institusi Bali Culinary Pastry School yang berada dibawah naungan beliau, Politeknik Negeri Bali, Sumba Hospitality Foundation, Bali Wise Foundation, dan Difalink."Tahun 2023 menjadi sebuah awal dari rencana lima tahun kedepan, yang berfokus pada pengaktifan strategi gerakan keberlanjutan. Untuk program Pengembangan untuk Penyandang Disabilitas, kami bermitra dengan Difalink, untuk mengembangkan talenta muda dari para penyandang disabilitas, untukmembangun tim kerja yang kuat dan inklusif. Jadi, nanti resor ini akan memberikan kesempatan pada teman-teman disabilitas untuk memiliki pengalaman dan gambaran bekerja di hotel," jelas Danti.Dalam kesempatan yang sama, General Manager, Vincent Guironnet menambahkan Indonesia termasuk salah satu negara di dunia yang penuh dengan keberagaman yang berwarna, kami sudah menyebut negara yang indah ini sebagai rumah selama 16 tahun terakhir."Bangsa ini sangat luar biasa. Dari segi warisan sejarah, landskap alam, identitas budaya, ilmu holistik dan keanekaragaman kuliner menunjukan kekuatan bangsa Indonesia. Kami mengundang semua orang untuk merasakan pengalaman unik ini di The Apurva Kempinski Bali," tutupnya.