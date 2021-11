Sudah Bisa Diakses di Traveloka, Begini Cara Penggunaan Safe Entrance PeduliLindungi

(FIR)

Perjalanan selama pandemi kerap dilakukan dengan mengakses aplikasi PeduliLindungi . Tapi jika kamu ingin berwisata dan menginap di hotel, kamu cuma butuh satu aplikasi Traveloka yang kini sudah ada fitur Safe Entrance yang sudah terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi.Traveloka resmi mengumumkan bahwa fitur Safe Entrance dari aplikasi PeduliLindungi telah dapat digunakan di aplikasi Traveloka versi terbaru (v.3.42)."Integrasi PeduliLindungi pada platform mitra, termasuk Traveloka, merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas penggunaan PeduliLindungi bagi keamanan dan keselamatan masyarakat," ujar Setiaji, Chief of Digital Transformation Office (DTO) Kementerian Kesehatan.Aplikasi PeduliLindungi memiliki tiga fungsi utama, yaitu melakukan skrining status vaksinasi dan juga status swab test, melakukan fungsi pelacakan untuk mengetahui dengan cepat jika ada kasus positif, dan mendukung implementasi protokol kesehatan.Alfonso Hartanto, selaku SVP Platform Traveloka mengatakan bahwa, kerja sama antara Traveloka dengan Kemenkes untuk pengintegrasian scan QR Code PeduliLindungi di platform Traveloka. Selain itu juga mendorong upaya penerapan protokol yang ketat guna memutus rantai penyebaran Covid-19.“Penerapan protokol kesehatan di tempat umum saat ini merupakan norma baru yang sangat penting. Termasuk penggunaan PeduliLindungi yang sudah menjadi syarat wajib di sejumlah tempat maupun perjalanan," ujar Alfonso."Kami berharap, terhubungnya aplikasi PeduliLindungi dengan Traveloka dapat memungkinkan masyarakat dalam melakukan mobilisasi dengan mudah, aman dan nyaman. Sehingga memberikan kontribusi positif dalam mengatasi pandemi melalui pemanfaatan teknologi,” tambah Alfonso.Fitur Safe Entrance yang terhubung dengan PeduliLindungi dapat diakses melalui kanal 'Akun Saya' (My Account) atau di 'Pemindai Kode QR' yang berada di Bar Pencarian Beranda (Homepage Search Bar).Berikut mekanisme penggunaan fitur Safe Entrance yang terhubung dengan aplikasi PeduliLindungi:1. Buka aplikasi Traveloka App (pastikan sudah menggunakan versi terbaru: v.3.42).2. Gunakan pemindai kode QR yang terletak di Bar Pencarian di laman Home atau dengan mengakses laman Akun Saya (My Account).3. Pengguna yang mengakses laman Akun Saya akan diarahkan ke laman Safe Entrance. Sedangkan, pengguna yang masuk dari Bar Pencarian, akan diarahkan untuk melakukan scan QR code terlebih dulu.4. Bagi yang sudah terdaftar, dapat mengklik tombol Scan QR Code tanpa perlu mengisi Nama dan NIK. Bagi yang belum terdaftar, diharuskan untuk mengisi Nama dan NIK untuk melanjutkan memindai kode QR ke fitur Safe Entrance.5. Setelah memindai Kode QR yang tersedia di tempat publik, halaman Safe Entrance di aplikasi PeduliLindungi akan menampilkan Informasi Venue (nama venue, deskripsi venue, jumlah kerumunan, info 3M, dan fitur check-in).