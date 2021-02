Kemenparekraf Targetkan 6.500 Pelaku Usaha Parekraf Sertifikasi CHSE Tahun Ini

Bincang-Bincang Program CHSE dan Gerakan Pakai Masker, di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta. (Foto: Kemenparekraf)

Jakarta: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif//Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) mengumumkan target pelaku usaha pariwisata berbasis CHSE. Setidaknya, Kemenparekraf menargetkan 6.500 pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif tersertifikasi protokol kesehatan berbasis Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability pada 2021.



Sertifikasi CHSE merupakan hal yang sangat penting bagi industri pariwisata dan ekonomi kreatif untuk memulihkan kepercayaan wisatawan dan menggeliatkan kembali aktivitas pariwisata. Selain itu, untuk memberikan jaminan bahwa produk dan pelayanan yang diberikan sudah memenuhi standar dan protokol kesehatan.



“Pada tahun 2021, kita targetkan sebanyak 6.500 pelaku usaha yang tersertifikasi CHSE. Namun, angka ini harus kita tingkatkan lagi dengan cara kita merangkul dunia usaha untuk ikut berpartisipasi sehingga jumlahnya dapat meningkat," ujar Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, dalam acara: Bincang-Bincang Program CHSE dan Gerakan Pakai Masker, yang dilakukan secara virtual.



"Karena ada 34 juta lapangan kerja yang harus kita selamatkan. Saya betul-betul ingin menyelamatkan para pekerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, karena ini merupakan peranan utamanya di Kemenparekraf/Baparekraf," sambungnya.



Menparekraf Sandiaga juga menuturkan sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi bahwa, saat ini tingkat kepatuhan masyarakat sudah di bawah 40 persen.



“Berarti hal ini perlu ada langkah strategis yang out of the box. It’s not about go or not go atau do or not do pariwisata dan ekonomi kreatif tapi it’s about how. 'How' nya ini adalah protokol kesehatan yang ketat dan disiplin,” ujar Sandiaga.



Karena menurut Menparekraf Sandiaga untuk mengatasi covid-19 harus memprioritaskan aspek kesehatan. Tidak akan mungkin sektor pariwisata dan ekonomi kreatif bisa bangkit tanpa mengatasi sisi kesehatannya dan tidak mungkin ekonomi Indonesia bangkit tanpa pariwisata dan ekonomi kreatif.

(FIR)