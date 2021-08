Waspada! Ini 5 Makanan yang Berbahaya jika Dipanaskan Ulang

1. Jamur

2. Ayam

3. Seafood

4. Telur

5. Makanan berminyak

(FIR)

Sisa makanan di malam hari bisa menjadi menu menggiurkan untuk hari esok, dengan cara hanya dipanaskan. Namun, ternyata tidak semua makanan itu bagus untuk dipanaskan ulang.Beberapa makanan yang dipanaskan justru bisa memberikan efek buruk untuk tubuh. Dikutip dari Insider, ada 5 makanan yang perlu kamu hindari antara lain:Menurut Independent and the European Food Information Council, memanaskan kembali jamur adalah kesalahan besar. Jamur mengandung protein yang dapat dirusak oleh enzim dan bakteri jika tidak disimpan dengan baik. Memanaskan kembali dan mengonsumsi jamur yang sudah tidak segar dengan cara ini bisa membuatmu sakit perut.Kamu mungkin pernah mendengar bahwa memanaskan sisa ayam bisa berbahaya. Meskipun tidak sepenuhnya benar bahwa ayam yang dipanaskan kembali akan menyebabkan keracunan makanan, melakukan proses dengan benar merupakan hal yang sulut.Lydia Buchtmann, juru bicara Dewan Informasi Keamanan Pangan, mengatakan kepada SBS bahwa secara teknis tidak apa-apa untuk memanaskan kembali ayam. Namun, kamu perlu memastikan bahwa setiap bagian ayam telah mencapai suhu setidaknya 79 derajat celsius agar bakteri berbahaya bisa mati. Satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan termometer memasak.Makanan laut atau seafood paling enak jika dinikmati dalam keadaan segar. Jika kamu mau panaskan, kamu harus perhatikan bagaimana penyimpanannya.Menurut FDA (Food and Drug Administration), makanan laut segar yang ditangkap dan segera dibekukan aman untuk dipanaskan kembali. Namun, makanan laut segar atau dimasak yang telah menghabiskan waktu pada suhu kamar mungkin menyimpan bakteri yang dapat menyebabkan penyakit bawaan makanan. Pemanasan ulang mungkin tidak membunuh bakteri ini.FDA juga merekomendasikan bahwa makanan laut harus dibuang jika dibiarkan di luar lemari es selama lebih dari dua jam dalam cuaca dingin atau satu jam dalam cuaca hangat. Bakteri dapat tumbuh dengan cepat pada makanan laut pada suhu antara 4 dan 60 derajat celcius.FDA menyarankan bahwa memanaskan kembali telur yang telah disimpan sebentar saja bisa berbahaya. Kamu tidak boleh meninggalkan telur atau hidangan yang mengandung telur di luar lemari es selama lebih dari dua jam atau lebih dari satu jam dalam cuaca panas. Bakteri seperti salmonella dapat berkembang biak dengan cepat di piring telur dan menyebabkan keracunan makanan yang serius.Makanan dengan banyak minyak tidak boleh dimasukkan ke dalam microwave karena panas yang tinggi dapat menyebabkan minyak berasap dan menghasilkan racun berbahaya ini. Jika kamu akan memanaskannya kembali, yang terbaik adalah memasaknya rendah dan lambat di bagian atas atau tidak sama sekali.