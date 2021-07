Peter Then Bagikan Rahasia Sukses Bisnis Kuliner Indonesia di Hollywood

(ELG)

Setelah sukses menjalani bisnis kuliner Indonesia di Amerika Serikat, Peter Then membagikan kisah perjalanannya melalui sebuah buku. Dalam buku berjudul "Peter Then, Perjalanan Seorang Lulusan SD Menerobos Paradigma Kesuksesan di Hollywood", pria yang akrab disapa Koh Apung itu membagikan rahasia suskesnya.Perjuangan Peter Then membuat makanan Indonesia sedikit membuahkan hasil setelah salah satu bisnis kulinernya yaitu, Borneo Kalimantan Cuisine mendapatkan Michelin Guide pada 2019. Michelin Guide merupakan panduan yang dikenal di seluruh dunia sebagai standar emas untuk peringkat dan ulasan restoran mewah.Penerbitan buku Peter mendapat dukungan penuh dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles, Saud Krisnawan. Peter pun bangga bisa membawa nama Indonesia dan mendapat apriesiasi dari publik Amerika Serikat."Tak mudah tentu bagi orang Asia seperti saya merintis usaha di sini. Saya terbantu dengan dukungan dari Konsulat Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles," kata Peter Then dalam keterangan tertulisnya.Peter Then melihat potensi besar kuliner Indonesia di Amerika Serikat. Dia kemudian membuat restoran lain bernama Uncle Fung Borneo Eatery di Amerika. Dia menceritakan awal mula dirinya berbisnis di Amerika Serikat ."Awalnya saran dari orang-orang Indonesia yang tinggal di Amerika, teman dan kenalan. Mereka bilang, saya sudah cukup dikenal orang-orang Indonesia yang tinggal di Amerika. Menurut mereka bagus kalau buka restoran, pasti restorannya bisa ramai gitu. Jadi dipikir-pikir, wah boleh juga nih. Ya sudah dicoba," kata Peter.Melalui bukunya itu, Peter Then berharap makin banyak orang-orang Indonesia yang berani menjalani bisnis kuliner di Amerika. Pengalaman Peter di Amerika bisa menjadi contoh bagi yang lain."Bagi saya, tak ada persaingan. Dunia usaha sekarang adalah tempat berkolaborasi banyak talenta, dan saya percaya bahwa hanya dengan berkolaborasi kita dapat sukses di tengah situasi berat sekarang ini," ucapnya.Sementara itu, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles Saud Krisnawan menyambut baik dengan penerbitan buku Peter Then. Mereka ingin, buku memicu pengusaha lain menjalani bisnis serupa."Dalam hal ini saya sangat mengharapkan ini akan menjadi trigger bagi para pengusaha restoran Indonesia lainnya untuk dapat maju bersama saling tolong-menolong mengimplementasikan semangat Indonesia incorporated untuk terus mempromosikan kuliner Indonesia di Amerika," kata Saud Krisnawan.