Meriahkan Halloween, Habitate Jakarta Rilis Menu Baru

Jakarta: Habitate Jakarta berinovasi dengan memanfaatkan momen Halloween kemarin untuk meluncurkan menu cocktails terbaru yang berkolaborasi dengan salah satu provider game ternama, yaitu PGSoft. Menu-menu terbaru mereka mengambil nama-nama unik dari games PG Soft seperti Jack Frost, Wild Bandito, Reel Love serta Candy Burst.



Habitate Jakarta yang berlokasi di Jl. Setia Budi Utara Raya, Kuningan, Jakarta, ini juga memanjakan para pengunjung dengan berbagai aktivitas seru seperti permainan viral dalam film Squid Games dalam tema Halloween mereka.



"kolaborasi ini diharapkan menghadirkan keseruan dan pengalaman unik bagi para pengunjung Habitate, bringing good taste to life," tutur Valencia, perwakilan dari Habitate.



Adapun harga special cocktails yang ditawarkan berkisar dari harga 100ribu rupiah. Mengambil nama dari nama-nama game, minuman ini menyuguhkan cerita dengan keunikannya sendiri. Seperti Jack Frost misalnya, minuman yang menggunakan campuran bacardi, malibu dan elder sirup memberikan sensasi dingin. Wild Bandito menggambarkan nuansa khas Spanyol, tequila dan galiano menjadi andalan yang ditambahkan banana liq serta aromatic bitter.



Promo special cocktails ini bisa dinikmati sejak Halloween kemarin sampai tahun depan! Selanjutnya pihak Habitate juga akan terus berinovasi dengan menggelar fun games dan event menarik untuk mengajak pecinta cocktails merasakan keseruan bersama.



Jadi untuk anda pencinta cocktails, jangan ditunda lagi, langsung saja datang ke Habitate Jakarta, enjoy the cocktails and experience the fun game! (While stock lasts)

