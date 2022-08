Ritual Minum Kopi Praktis di Pagi Hari ala Alessandra Ambrosio

(FIR)

Pada masa pandemi Covid-19, tak sedikit masyarakat Indonesia yang memiliki keinginan untuk memiliki gaya hidup yang lebih positif dengan membuat ritual di pagi hari, seperti berolahraga di luar ruangan, menulis jurnal untuk merefleksikan kegiatan seharian, ataupun menyeruput kopi yang segar untuk memulai hari.Mendukung femonena ini, Nespresso mengajak para coffee lovers untuk buat hari menjadi lebih semangat melalui kampanye ‘Uplifting Your Summer Experience’. Terinspirasi dari Alessandra Ambrosio sebagai wajah dari kampanye ini, Nespresso menghadirkan beberapa variasi kapsul kopi yang segar bagi kamu yang memiliki ritual meminum kopi serta rangkaian aksesoris untuk membuat pagimu menjadi lebih ceria.Melalui kampanye ini, diharapkan para coffee lovers untuk memiliki ritual di pagi hari dengan meminum kopi agar dapat menjalani hari lebih semangat, cukup dengan sentuhan jari. Seperti supermodel, yoga enthusiast, aktris, dan business woman tersohor asal Brasil Alessandra Ambrosio. Ia memulai harinya dengan berolahraga yoga dan meminum kopi untuk menyambut hari yang positif.Selain memulai hari secara aktif, model asal Brasil ini menjadikan momen meminum kopi sebagai waktu untuk merefleksikan diri sebelum memulai hari dengan jadwal yang padat.Sebagai wajah dari kampanye musim panas ini, Alessandra Ambrosio menjadi inspirasi Nespresso untuk meracik kapsul kopi Barista Creations Liminha over Ice. Kapsul kopi ini memiliki cita rasa tropis negara Brasil, sebagai negara kelahiran Alessandra Ambrosio, yang memadukan rasa jeruk nipis dan daun mint. Kapsul kopi ini cocok sebagai penyegar dahaga untuk memulai hari Anda menjadi lebih semangat.Dalam meramaikan rangkaian kapsul kopi di musim panas ini, Nespresso juga menghadirkan dua gelas mug edisi terbatas yang ditandatangani oleh Alessandra Ambrosio. Gelas mug edisi spesial ini memiliki desain yang sleek dan sunny serta mantra yang positif untuk menyemangati harimu sambil menikmati secangkir kopi, baik panas ataupun dingin.Selain Barista Creations Liminha over Ice, pada musim panas ini Nespresso juga memiliki koleksi kapsul kopi lainnya yang tersedia secara terbatas: Coconut, Freddo Delicato, dan Freddo Intenso.Kapsul kopi ini diracik untuk menyegarkan dahagamu di musim panas, sehingga cocok disajikan sebagai minuman dingin. Untuk membuat musim panasmu menjadi lebih berwarna, Nespresso juga memiliki resep kopi dingin yang dapat dikreasikan dengan kapsul kopi.