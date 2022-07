Bikin Udang Bakar Miso, Lezat dan Antigagal

Bahan udang bakar miso:

Pelengkap:

Cara membuat udang bakar miso:

(TIN)

Udang bisa dikatakan lebih banyak dikonsumsi oleh berbagai kalangan apabila dibanding dengan kepiting atau lobster . Selain rasanya lezat, harga udang biasanya lebih terjangkau dibanding keduanya.Terdapat dua istilah untuk udang dalam bahasa Inggris, yakni shrimp dan prawn . Kedua jenis udang ini memiliki karakteristik fisik berbeda, namun kalangan awan cenderung sulit untuk membedakannya.Manfaat kandungan zat besi yang tinggi pada udang dapat membantu proses pengikatan oksigen dalam hemoglobin. Hal ini berfungsi untuk meningkatkan aliran oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh, salah satunya ke otak. Namun jangan makan kebanyakan ya.Ini karena dinukil dari Hellosehat, udang memiliki kandungan protein baik untuk tubuh. Namun, makan udang berisiko pada beberapa kalangan karena mengandung kadar kolesterol yang tinggi.Jika ENDEUSiast mengonsumsi 3,5 ons — atau sekitar 99 gram — udang dalam sekali makan, bisa memasok sekitar 200 miligram total kolesterol untuk tubuh. Padahal, U.S Department of Agriculture menyarankan tidak lebih dari 300 mg total kolesterol per hari bagi orang dalam kondisi sehat.Jadi, ayo buat resep udang bakar miso yang rasanya unik karena memakai bumbu miso dan shichimi togarashi khas Jepang serta bertabur nori! Sontek cara buatnya dari Endeus TV di bawah ini ya.12 ekor udang jerbung Ak 304 siung bawang putih2 cm jahe, parut2 sdt shichimi togarashi3 sdm misoTusuk satai secukupnya1 sdm aonori/nori bubukShichimi togarashi1. Belah punggung udang, buang kotorannya. Cuci bersih2. Dalam mangkuk, campur bawang putih, jahe, shichimi togarashi, dan miso aduk hingga rata3. Lumuri udang dengan campuran miso, tusukkan seekor udang dalam tusuk sate secara memanjang. Sisihkan4. Panaskan wajan grill di atas api. Bakar udang secara bertahap hingga matang. Angkat5. Sajikan udang bakar dengan pelengkap sesuai seleraSimpan udang yang sudah dilumuri bumbu di dalam kulkas, agar bumbunya lebih meresap.