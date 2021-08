Ini Beda Gelato dan Sorbet, Mana yang Lebih Sehat?

Gelato

(Menurut McBride dalam The List, gelato tidak mengandung krim sebanyak es krim biasa. Itulah mengapa teksturnya tidak terlalu padat. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

Sorbet

Sherbert

(TIN)

Pada saat cuaca sedang panas, mengonsumsi camilan yang dingin bisa menjadi pilihan yang tepat. Sorbet dan gelato bisa menjadi pilihan, terutama jika kamu ingin rasa buah yang lebih kuat.Lalu, apakah perbedaan antara gelato dan sorbet? Mengingat keduanya memiliki tampilan yang mirip. Apakah rasanya juga berbeda? Ini penjelasan Paige McBride dari The List.Perbedaan utama diantara keduanya adalah susu. Gelato dan es krim memiliki proses produksi yang hampir sama.“Es krim dan gelato, keduanya mengacu pada penganan yang terbuat dari campuran susu dan krim, gula, terkadang pengental atau kuning telur, dan bahan beraroma lainnya," kata Jenni Britton Bauer, pemilik Jenni's Ice Cream, mengatakan kepada The Healthy.Plus, gelato dan es krim keduanya diaduk untuk mencampur udara ke dalam adonan sehingga menghasilkan tekstur yang halus dan padat.Meskipun demikian, gelato tidak mengandung krim sebanyak es krim biasa. Itulah mengapa teksturnya tidak terlalu padat.Gelato juga tidak membutuhkan pengocokan karena kandungan krim yang sedikit. Selain itu, The Kitchen mencatat bahwa gelato tidak mengandung kuning telur.Sementara es krim dan gelato hampir mirip dan kaya rasa, gelato merupakan camilan penutup yang memiliki rasa asli buah.Marta Stewarts, pebisnis kuliner di Amerika melaporkan bahwa pabrik pembuat sorbet biasanya menggunakan puree buah seperti anggur, semangka, dan raspberi sebelum menyaringnya dan menambahkan sirup gula.Berbeda dengan es krim dan gelato, bahannya jauh lebih sedikit dan tidak ada yang melibatkan produk susu. Britton Bauer menjelaskan bahwa sorbet terkadang dianggap lebih sehat karena kandungan lemaknya yang lebih rendah. Namun, kadar gulanya hampir sama dengan es krim dan gelato.Jika kamu mencari makanan penutup yang lebih ringan tetapi sesuatu yang lebih berisi daripada sorbet, sherbert adalah media yang menyenangkan. Real Simple mencatat bahwa jenis makanan penutup ini terbuat dari sorbet dan susu.Sherbert selalu berbahan dasar buah, jadi rasanya pun seperti rasa buah aslinya. Martha Stewart menjelaskan bahwa es krim mengandung sekitar 10-20 persen lemak susu sementara sherbert hanya 1-2 persen lemak susu. Jika kamu menyukai rasa susu tetapi menginginkan lebih sedikit lemak, pilihlah sherbert.