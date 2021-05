Mi Instan Rasa Tom Yum, 'Obati' Rasa Kangen ke Thailand

(Reuseable bag saat ini sangat berguna untuk berbelanja dan bisa didapatkan dengan membeli beberapa mi-nya. Foto: Dok. YumYum-PT Ajinomoto Indonesia)

(TIN)

Dengan kuah hangat yang terasa sedikit asam dan segar, sup khas dari negeri Gajah Putih yaitu Tom Yum selalu menjadi pembuka selera sebelum makan besar.Tom yam sendiri adalah sup yang berasal dari Thailand yang terkenal. Tom yum biasanya dibuat dengan udang, ayam, ikan, atau makanan laut yang dicampur dan jamur. Tapi, pusing ya belum bisa traveling ke Thailand? Jangan terlalu sedih dulu karena semangkuk mi instan YumYum dari PT Ajinomoto Indonesia bisa jadi obat penawar rindu kamu akan Thailand Maulani Reviana, Processed Foods Dept Manager - PT Ajinomoto Sales Indonesia mengatakan, "YumYum menawarkan kenikmatan dengan rasa unik dan esensi asli Thailand. Minya tipis dan kenyal dengan tekstur yang pas, sangat cocok dengan sup Tom Yum yang kental dan creamy. Sangat pas disantap untuk sarapan, makan siang, dan makan malam."Lebih lanjut ia menamahkan mi ini juga antiribet. "Karena sangat mudah untuk dimasak atau bahkan Anda cukup menyeduhnya dengan air panas sudah dapat menikmati semangkuk mi tom yum udang kuah creamy,” lanjutnya.Di bulan Mei ini juga mi instan YumYum mengadakan promo khusus untuk pembelian produk di berbagai supermarket kesayangan kamu yaitu dengan membeli beberapa mi instan YumYum varian tom yum udang kuah creamy, konsumen bisa mendapatkan reusable shopping bag dengan desain yang menarik.Dan kalau kamu membeli 10 karton akan mendapatkan 1 karton lagi secara gratis. Jadi, semangkuk mi dengan kuah yang hangat dan menghadirkan pengalaman otentik Thailand yang lezat bisa menjadi teman kamu di masa pandemi ini.