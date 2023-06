Menikmati Camilan Enak Lewat 'Festival Makanan Kekinian'

(Mau jajan sepuasnya, sambangi acara 'Festival Makanan Kekinian' yuk di Cibubur Junction. Video: Dok. Instagram PergiKuliner/@pergikuliner)

(TIN)

Siapa yang tidak suka snacking alias jajan? Rasanya hampir setiap orang menyukainya ya. Nah, buat kamu yang sedang mencari-cari berbagai ragam camilan dan jajanan kamu bisa menyambangi program festival kuliner di Cibubur Junction.Berkolaborasi dengan PergiKuliner, pusat perbelanjaan ini menghadirkan festival kuliner dengan tema "Festival Makanan Kekinian" dengan pilihan kuliner lebih dari 45 pilihan makanan dan minuman yang akan berlangsung mulai hari Kamis tanggal 25 Mei hingga 4 Juni 2023 di atrium utama lantai dasar Cibubur Junction.PergiKuliner yang merupakan website yang berisi informasi dan review restoran-restoran di Indonesia, telah secara konsisten menyelenggarakan festival kuliner di berbagai kota dengan memperkenalkan beragam jenis makanan dengan tema dan cita rasa yang berbeda kepada masyarakat.Jenis kuliner kekinian yang disiapkan pada kegiatan kuliner kali ini antara lain Morago Pao, Es Krim Uncle, Takoyaki RJ, Kebab Turki Baba Rafi, Street Sushi, Suwan Steak, Charlie’s Mac, Pokigo, Pempek Metro Atom 99.Selain itu ada juga Kaiza Tacosushi, Bakso Rusuk TOP, Smoked BBQ Lagi, Lang Potatoes, WuFuk Noodle House, Siomay Lim 88, Korean Food & Baby Crab siNdut, Freshly Baked by Origin, Es Durian Iko Gantinyo, Bakso Goreng Bobo, Baburo by Quickly, Dimsum Swadikap dan masih banyak lagi cemilan enak lainnya.Aji Widiarto, Mall Director Cibubur Junction mengatakan bahwa, “'Festival Makanan Kekinian' yang hadir di Cibubur Junction kali ini menghadirkan makanan yang saat ini sedang digemari oleh kaum muda dan juga keluarga karena cita rasa yang dihadirkan sangat sesuai dengan lidah kita.""Pilihan makanan kekinian kami hadirkan dalam satu tempat untuk memudahkan warga Cibubur dan Jakarta Timur untuk menikmati makanan dan jajanan yang saat ini banyak dicari untuk melengkapi kunjungan belanja di Cibubur Junction, sehingga harapan kami untuk memberikan pengalaman belanja kepada semua pengunjung dapat tercapai dengan secara rutin dan konsisten, Cibubur Junction menghadirkan kegiatan kuliner sesuai dengan kebutuhan pengunjung setia kami,“ beber Aji.Tidak berhenti sampai di situ, kemeriahan Festival Makanan Kekinian di Cibubur Junction juga akan dilengkapi dengan kegiatan lomba mewarnai untuk anak tingkat SD dari usia 6 – 12 tahun pada tanggal 31 Mei 2023 dan Art Performance pada tanggal 27 Mei dan 4 Juni 2023.Bagi pengunjung yang ingin mendapatkan free tester dari semua tenant pada program ini, pengunjung cukup melakukan scan QR code melalui aplikasi PergiKuliner acara PergiKuliner Festival Makanan Kekinian bisa didapatkan dengan scan QR Code via aplikasi PergiKuliner. Yuk, dicoba!