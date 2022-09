Ragam Cara Nikmati Kopi, Bagaimana dengan Kamu?

Cara membuat kopi

(Dalam jejak pendapat yang dilakukan oleh Kinder Bueno dan OnePoll menyatakan 33 persen responden mengaku senang menikmati kopi di rumah atau di sebanyak 16 persennya di kafe. Foto: Ilustrasi/Unsplashcom)

Tempat menikmati kopi

(TIN)

Tiga dari empat peminum kopi tidak bisa melewatkan satu hari pun tanpa secangkir kopi mereka. Menurut jajak pendapat baru dari 2.000 orang Amerika yang minum kopi , rata-rata penggemar Java menikmati dua cangkir per hari, membutuhkan 21 menit untuk menyelesaikan setiap cangkir.Sebanyak 45 persen merasa bahwa kopi telah menjadi lebih populer di seluruh negeri selama tiga tahun terakhir karena tren terkait kopi (48 persen), kerja jarak jauh (47 persen) dan kerja lembur (45 persen).Hasil juga menunjukkan bahwa cokelat (43 persen), roti (34 persen), keju (31 persen) dan buah-buahan (26 persen) adalah makanan paling populer untuk dipadukan dengan kopi.Dilakukan oleh Kinder Bueno dan OnePoll, penelitian ini menemukan bahwa untuk 67 persen responden, mereka menikmati kopi mereka bergantung pada berapa banyak waktu yang mereka miliki untuk membuatnya.Jika mereka tidak terburu-buru, setengah dari responden mengatakan bahwa mereka suka bereksperimen dengan berbagai metode pembuatan bir, seperti drip (24 persen), Aeropress (14 persen), pour over cold brew masing-masing 14 persen. Ssebanyak 1 persen juga ditemukan minum kopi instan.Responden juga mengaku senang menikmati kopi baik di rumah (33 persen), sambil membaca (17 persen) atau di kafe (16 persen). Lebih dari setengah (54 persen) percaya bahwa produktivitas mereka di siang hari sangat bergantung pada apakah mereka dapat menikmati kopi lebih awal atau tidak.Namun, seperti yang dinukil dari New York Post, 6 dari 10 (61 persen) mengatakan minum kopi kurang menyenangkan bila mereka sedang stres.Sementara itu, tempat minum kopi yang paling tidak nyaman, seperti saat bepergian (17 persen), mencuci pakaian (17 persen) dan saat berolahraga (16 persen). Sebanyak 1 dari 4 responden mengatakan bahwa tempat yang tidak nyaman untuk minum kopi adalah di dalam mobil.Faktanya, responden rela melepaskan elemen rutinitas mereka untuk lebih banyak waktu bersantai dan menikmati kopi saat menonton berita (32 persen), berolahraga (30 persen), meditasi pagi (30 persen), ke salon (28 persen) dan bahkan menyikat gigi (25 persen).Lebih dari sepertiga (34 persen) secara khusus akan berhenti memeriksa email mereka untuk meluangkan waktu bersantai dan menikmati kopi mereka.Sebanyak tiga perempat (74 persen) mengatakan mereka membandingkan minum kopi dengan memiliki waktu untuk menikmati kebersamaan mereka sendiri, yang juga dikenal sebagai me time.