Ke Mana Liburan Natal dan Tahun Baru Kamu? Nikmati Setiap Momennya dengan Kopi yang Nikmat

(Jangan lupa membawa tumbler atau wadah air minum yang bisa tahan panas ya, agar kopi yang kamu buat bisa tetap terasa hangat selama perjalanan. Foto: Ilustrasi/Dok. Unsplash.com)

(TIN)

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia memprediksi sekitar 44,17 juta orang akan mudik Natal dan tahun baru nanti. Ini menunjukkan betapa pentingnya momen berkumpul bersama keluarga di momen spesial akhir tahun nanti.Salah satu kegiatan kala bertemu sanak keluarga adalah mengeteh (menyeruput teh) atau mengopi (minum kopi) bersama. Hal ini juga menjadi salah satu tradisi yang sudah lama ada di Indonesia.Sebut saja misalnya tradisi minum kopi talua (kopi yang dicampur dengan telur) di Medan yang dinikmati berbagai kalangan sejak pagi hingga siang hari. Rasa kopinya begitu nikmati karena terdapat rasa gurih di dalamnya.Beda lagi dengan budaya minum kopi Sanger di Aceh. Campuran kopi hitam, susu kental manis dan gula tersebut sudah dilakukan sejak zaman kesultanan Aceh puluhan tahun lalu.Sama juga dengan budaya ngopi di Yogyakarta yang identik dengan sebutan angkringan di setiap malam. Sesaat setelah salat maghrib dilakukan, berbagai jenis kopi mulai dari kopi racik hingga kopi instan selalu ada di setiap angkringan . Dan tentunya masih banyak lagi.Dan tentu saja saat ini 'acara' ngopi juga jadi hang out bersama teman. Itu sebabnya selama beberapa tahun terakhir industri kopi di Indonesia semakin bergairah.Jane Kurnia, Product Marketing Manager dari CNI mengatakan, "Di fase menuju endemi seperti sekarang, ditambah liburan akhir tahun, perpaduan kopi dan ginseng adalah pilihan tepat yang bisa dinikmati sambil menemani perjalanan mudik Natal dan Tahun Baru 2023," ujar Jane.Ini mengacu pada salah satu produknya yaitu CNI Ginseng Coffee yang merupakan paduan kopi ginseng yang sudah hadir sejak 1994. Kopi ini terbuat dari kopi arabika dan robusta, ekstrak ginseng, dan krimer nabati yang menghasilkan cita rasa kopi ginseng yang unik namun nikmat.Tren yang dibangun oleh industri hiburan juga ikut berperan dalam membuat kopi menjadi bagian dari gaya hidup. Menikmati kopi juga semakin dimudahkan dengan adanya konsep take away dari gerai-gerai kopi melalui aplikasi online.Lukman, seorang karyawan swasta di Jakarta mengungkapkan pengalamannya pertama kali merasakan minum kopi yang terdapat ekstrak ginsengnya."Efeknya langsung terasa, badan jadi lebih segar dan tidak bikin ngantuk saat berkendara. Akhirnya saya ketagihan beli dan konsumsi sampai sekarang karena rasanya enak dan bagus buat kesehatan," ungkapnya.Dan tak ada salahnya kopi ini menjadi peneman bagi mudik dan liburan akhir tahun yang menyenangkan bersama keluarga tercinta.“CNI Ginseng Coffee sering masuk dalam nominasi Top Brand untuk kategori kopi ginseng di Indonesia karena diproduksi dengan standar GMP (Good Manufacturing Practice) sehingga memiliki standar mutu tinggi dan aman untuk dikonsumsi. Semoga mudik dan liburan akhir tahun kali ini semakin berkesan dengan ditemani oleh CNI Ginseng Coffee,” pungkas Jane.