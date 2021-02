Praktis, Ini Tips 7 Menit Masak Mi Porsi Banyak Tanpa Pengawet

(TIN)

Banyak orang kini mencoba berbagai peluang usaha di tengah pandemi covid-19. Salah satunya yaitu usaha di bidang kuliner. Owner RB Electronics, Jenny Widjaja, mengatakan usaha kuliner kini dapat menjadi alternatif usaha yang cukup menguntungkan. Misalnya saja membuka usaha mi ayam dengan mengandalkan mesin pembuat mi otomatis, RB Noodle S Pro 10."Ini versi yang buat usaha (UMKM), kapasitas 2 kilogram, satu jam bisa (buat) 80 porsi mi, hanya dengan 7 menit saja (mi mentah) sudah jadi," kata Jenny di RB Shop, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis, 25 Februari 2021 dalam acara "Fun Cooking Peluang Usaha untuk UKM dan UMKM, Start up Bisnis".Menurutnya, banyak yang bisa dieksplor dari hasil pembuatan mi dengan mesin tersebut. Pembuatan mi menggunakan bahan alami untuk menghasilkan warna tertentu, menjadi salah satu daya tarik bagi konsumen."Untuk membuat mi, bahannya mudah sekali, dengan menggunakan tepung, air dan telur saja. Kalau ingin variasi, bisa dengan buah naga atau sayur, untuk menciptakan warna alami," kata Jenny.Menurut Jenny, membuat mi mentah sendiri untuk digunakan dalam usaha lebih menguntungkan ketimbang harus membeli mi mentah di pasaran. Jenny pun membeberkan rahasia keuntungan yang didapat dengan menghitung perkiraan harga per satu porsi.Membuat satu porsi mi ayam kecap misalnya, bahannya dengan mi mentah dihitung seharga Rp600. Topping ayam sekitar Rp2.000, kecap asin Rp500, minyak ayam Rp400, sayur dan daun bawang Rp300, gas Rp150. Harga pokok penjualan dari satu porsi tersebut hanya Rp3.950, namun bisa dijual kembali dengan harga jual Rp15.000 per porsi. Keuntungan yang didapat Rp11.050 per porsi.Sementara, artis senior Rieta Amilia, mengaku terkesan dengan proses pembuatan mi menggunakan mesin dari RB Electronics.Menurutnya, mesin tersebut cocok untuk digunakan pelaku usaha di masa pandemi ini. "Kalau untuk rumah tangga saya rasa enggak perlulah, tapi ini cocok banget untuk yang usaha," kata Rieta.