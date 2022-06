Rasa Klasik Roti Cinnamon Roll dari Cinnabon Kini Ada di Indonesia

(Pembukaan Cinnabon di Mal Grand Indonesia. Foto: Dok. Istimewa)

(Cinnabon juga cocok dipadukan dengan aneka minuman teh atau kopi. Foto: Dok. Istimewa)

(TIN)

Bagi kamu penggemar aneka macam roti , pastinya pernah mendengar roti Cinnamon roll. Dan bagi kamu penyuka cinnamon roll dari Cinnabon yang pernah mampir di Atlanta, Amerika pastinya tak asing dengan nama tersebut. Ini karena Cinnabon telah ada di Atlanta sejak 1985.Dan Cinnabon kini telah membuka gerai pertamanya pada 12 Juni 2022 di Mal Grand Indonesia. Brand asal Amerika ini telah hadir di 50 negara dengan 1600 outlet di seluruh dunia. Cinnabon Indonesia menawarkan menu andalan cinnamon rolls dengan berbagai pilihan rasa, dan minuman lainnya.Menu andalan Cinnamon Rolls yang diluncurkan tahun 1985 dan terus menjadi favorit, juga akan dihadirkan di Cinnabon Jakarta. Cinnamon roll ini memiliki ciri khas aroma Cinnamon Makara, yaitu kayu manis yang berasal dari gunung Sumatra Barat. Perpaduan wangi kayu manis ini dengan adonan cinnamon roll Cinnabon menghadirkan Cinnamon Rolls yang lembut, gurih, kenyal dan wangi.Bagi para pencinta karamel, Caramel Pecanbon yang dikombinasikan dengan kacang pecan dan saus caramel yang akan cocok di lidah para pencinta menu klasik. Untuk pilihan rasa cokelat, Cinnabon Indonesia menyediakan pilihan menu Chocobon yang setiap lapisannya dilapisi cokelat dan cream cheese frosting khas Cinnabon.Dengan tiga varian menu utama ini, Cinnabon Indonesia juga menawarkan menu tambahan seperti Roll on the go dan Cinnachips. Ke depannya, Cinnabon akan terus melakukan eksplorasi menu dan membawakan sesuatu yang baru untuk para penikmat kuliner di Indonesia.Cinnabon menawarkan tiga pilihan ukuran cinnamon roll. Pertama ada ukuran reguler classic roll yang cocok untuk para pencinta kayu manis dengan ciri khas adonan yang baru dipanggang.Sementara Minibon menawarkan kenikmatan yang sama dengan Cinnabon Classic dalam ukuran lebih kecil. Cocok untuk dinikmati sebagai snack dengan teh atau kopi. Ukuran terkecil ada BonBites yang kaya rasa. Sangat pas untuk berbagi dengan kolega atau dinikmati bersama dengan orang tersayang.Cinnabon Jakarta juga menyediakan berbagai pilihan menu minuman seperti teh, kopi dan pilihan menu minuman lainnya. Berbagai menu minuman ini sangat cocok untuk dinikmati bersama dengan cinnamon roll.Americano, misalnya dengan pahitnya kopi yang aromatik baik panas atau dingin, akan menjadi teman yang cocok saat menikmati cinnamon roll ini. Untuk itu, Cinnabon Indonesia menggunakan biji kopi Italia dari campuran kopi robusta dan arabika.Untuk pilihan menu minuman lainnya, Cinnabon Indonesia menghadirkan menu spesial seperti Chillata dan CinnaFizzie. Total ada 26 jenis minuman yang bisa dinikmati bersama cinnamon roll. Menu makanan dibandrol mulai dari Rp26 ribu hingga Rp226 ribu. Beragam menu ini cocok untuk berbagai kalangan baik tua maupun muda tanpa ada batasan usia.Menurut Witia Arini, Direktur PT Toffin Cinnabon Indonesia, Cinnabon dibuat fresh setiap harinya, menggunakan Cinnamon Makara yang memiliki aroma khas dipadukan dengan manisnya brown sugar dan cream cheese frosting di atasnya.“Cinnabon menawarkan rasa yang unik dan berbeda dan cocok dinikmati bersama dengan kopi dan teh yang menjadi minuman favorit masyarakat Indonesia. Kami juga merasa momen ini menjadi kesempatan yang baik untuk memperkenalkan diri ke masyarakat, karena kami melihat adanya kebutuhan produk yang berkualitas dan fresh. Masyarakat juga mulai semakin berani untuk mengeksplorasi berbagai jenis makanan,” jelas Witia lagi.Untuk itu Cinnabon Indonesia berencana untuk melakukan eskspansi di area Jabodetabek dan tidak menutup kemungkinan untuk membuka cabang di berbagai area di Indonesia.