Ragam Kuliner Nusantara Menyambut Hari Kemerdekaan

(ELG)

Banyak cara bisa dilakukan untuk menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang diperingati setiap 17 Agustus. Di bidang kuliner , salah satu caranya bisa menghadirkan sajian menu khas Nusantara.Hal itulah yang dilakukan restoran Enatura yang memperkenalkan menu Nusantara Series . Menu ini terdiri dari Nasi Bakul Nusantara, Soto Ayam Pahlawan, Balinese Rice, Nasi Hijau Beef Empal, Nasi Ayam Taliwang, dan Nasi Seafood Jimbaran."Menu baru tersebut merupakan kombinasi yang seimbang antara karbohidrat, serat dan protein yang menjadikan ragam menu tersebut sesuai untuk semua kebutuhan anggota keluarga. Kami juga menyediakan menu yang diperuntukkan bagi anak-anak seperti sup, aneka pasta dan camilan yang lezat," kata Supervisor Restoran Enatura, Prabu Anggina Siregar di Pondok Indah Mall 2, Jakarta.Sesuai namanya, para menu yang dihadirkan berasal dari beragam wilayah Indonesia seperti Bali, Lombok hingga Surabaya. Kehadiran ini tentu menggambarkan Indonesia yang beragam budaya dan sajian kuliner."Setelah ini bukan tidak mungkin kami akan menghadirkan menu dari wilayah lain. Karena seperti kita ketahui, Indonesia punya banyak sekali masakan khas di setiap daerahnya. Bisa dibilang Indonesia sangat kaya akan makanan," ucapnya.Sedari awal Enatura memang memposisikan diri sebagai restoran keluarga, meski lintas usia juga bisa menikmati sajiannya. Karena itulah, mereka menyediakan Kids Corner agar anak-anak bisa bermain."Untuk memberikan pengalaman makan yang istimewa bagi anak-anak, Enatura menyediakan Kids Corner yang terdiri dari area membaca buku, aktivitas science dan permainan anak yang disiapkan bekerja sama dengan Einstein Science Project, yaitu science laboratorium for kids yang pertama di Indonesia," kata Business Manager Enatura, RA Disyacitta S.P., M.Hum.Mereka juga memiliki program berupa Birthday Package For Kids, dengan kegiatan Science Experiment bersama Einstein Science Project sehingga menjadikan ulang tahun anak memiliki kesan yang seru dan berbeda."Tamu juga bisa datang bersama grup arisan dan memilih Arisan Package dengan pilihan yang beragam," ucap Citta.Sebelumnya, Enatura hadir dengan variasi menu dari mancanegara. Salah satu menu andalan mereka nasi Hainan yang menjadi primadona pelanggan. Citta pun yakin kehadiran enam menu anyar itu bakal turut menjadi kesukaan baru pengunjung."Kami hadir dengan variasi menu yang beragam dan terlengkap di Pondok Indah Mall dengan menyajikan aneka menu dari Western Italian/Mexican, Asian dan tentu saja dari Nusantara. Ragam menu tersebut cocok untuk sarapan, makan siang, makan malam dan bahkan makanan selingan," tutupnya.