3 Berita Terpopuler Gaya: Kopi Aceh Menangkan CoE Hingga JIEXPO Siapkan Perayaan Malam Tahun Baru 2023

1. Top! Kopi Aceh Kembali Menangkan Cup of Excellence Indonesia

2. Percepat Penanggulangan Kanker Serviks di Indonesia, Vaksin HPV Diproduksi Secara Lokal

3. JIEXPO Siapkan Perayaan Malam Tahun Baru 2023 Megah nan Meriah

Cup of Excellence (CoE) Indonesia 2022 selesai digelar. Kopi asal Aceh kembali memenangkan kompetisi bergengsi ini. Kopi arabika milik Bahagia Ginting menjadi pemenang dalam kompetisi Cup of Excellence (CoE) Indonesia 2022. Dia meraih skor 90,59 dan berhak mendapat predikat Presidential Cup. Tahun lalu, kopi asal Aceh juga memenangkan CoE Indonesi.CoE adalah ajang kompetisi yang diberikan untuk biji-biji kopi yang berasal dari negara produsen kopi. Para peserta menjalai persaingan ketat yang diaudit oleh auditor dan juri profesional di bidangnya.Aceh tidak hanya memenangkan kompetisi, tapi juga mendominasi acara. Tercatat ada 24 petani Aceh masuk dalam 40 besar kompetisi. Sisanya diikuti Jambi (5), Sumatera Selatan (1), Jawa Barat (4), Jawa Timur (1) dan Sulawesi Selatan (4).Kopi-kopi yang mereka produksi itu menggunakan empat proses, natural (15 lot), washed (9 lot), honey (8 lot) dan gilingbasah atau wet hulled (8 lot). Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Sabtu, 17 Desember 2022:Cup of Excellence (CoE) merupakan ajang kompetisi untuk biji-biji kopi tertentu yang berasal dari sebuah negara produsen kopi. Umumnya kegiatan ini disertai pula dengan kompetisi pencarian kopi terbaik.Para pemenang kegiatan ini, selain akan berhasil mendapatkan predikat bergengsi "kopi terbaik dan terunggul di dunia", juga akan dijual dengan harga fantastis ke pasar spesialti global.Kopi-kopi ini bisa datang darimana saja, baik dari perkebunan perseorangan maupun dari koperasi yang membawahi sekumpulan para petani, sebelum mereka kemudian akan mengikuti proses penyeleksian berlapis-lapi. MSD Indonesia dan Bio Farma Induk Holding BUMN Farmasi telah menandatangani perjanjian kerangka kerja terkait kerja sama transfer teknologi. Kerja sama ini untuk produksi lokal 4-valent human papillomavirus (HPV) vaksin, Selasa, 13 Desember 2022.Wilayah Asia Pasifik menyumbang lebih dari setengah beban penyakit kanker serviks secara global. Di Asia Tenggara, kanker serviks adalah kanker paling umum kedua pada wanita, dan Indonesia masih memiliki beban penyakit yang sangat besar akibat penyakit terkait HPV.Indonesia mencatat 36.633 kasus baru dan 21.003 kematian akibat kanker serviks pada 2020. Angka ini menunjukkan terdapat 88 kasus baru dan lebih dari 50 kematian akibat kanker serviks setiap hari di Indonesia (Data Observasi Kanker Dunia, Globocan, 2020). Malam pergantian tahun merupakan salah satu hal menarik yang ditunggu banyak orang, kemeriahan pesta dibalut dengan suka cita menambah suasana malam pergantian tahun semakin gegap gempita. Suasana seperti ini yang sangat dirindukan kebanyakan orang karena perayaan malam pergantian tahun pada tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dirayakan dengan kemeriahan.Untuk itu dalam rangka memeriahkan malam perayaan tahun baru 2023, Jakarta International Expo (JIEXPO) akan menggelar JIEXPO New Year "reSOULution 2023". Acara ini akan diselenggarakan di JIEXPO Convention and Theater Center pada 31 Desember 2022 mendatang.