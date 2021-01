Serba Sehat dan Pedas Jadi Tren Kuliner di 2021

1. Plant-based eating

Tren makanan pasti akan berubah-ubah setiap tahunnya termasuk di tahun 2021 ini. Salah satunya adalah tren makanan sehat yang mungkin akan semakin meningkat.Karla Walsh dalam Better Homes & Gardens, telah memprediksi tren makanan di tahun ini yang akan diikuti salah satunya adalah kembali ke makanan sehat Dibandingkan memilih daging-dagingan atau unggas, banyak orang yang lebih memilih diet berbasis protein nabati seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan pengganti daging berbasiss tumbuhan Menurut Sarah Marion, Ph.D., direktur penelitian sindikasi yang berbasis di Seattle, Washington, membatasi produk hewani merupakan hal yang umum saat ini.Tren makanan pedas tampaknya masih akan terjadi di tahun 2021 ini. Menurut pakar tren dari Whole Foods Market and Instacart menjelaskan bahwa mengonsumsi makanan pedas atau saus pedas bisa menjadi cara agar makanan tidak membosankan.Lebih dari satu dari lima orang Amerika (21 persen) yang disurvei oleh Instacart mengatakan mereka telah mencoba rempah-rempah dan rasa eksotis untuk memberikan variasi pada makanan yang dikonsumsi.Termasuk di Jakarta sudah sudah kedatangan makanan khas Meksiko yang terkenal dengan taste pedas yang menyegarkan. Sebut saja misalnya menu tacos, nachos atau quesadilla dengan cocolan atau saus yang pedas dan segar.Minuman berfermentasi ini menjadi tren selama beberapa tahun lalu. Kombucha dianggap menjadi makanan sehat karena sangat baik untuk kesehatan usus. Dan pada tahun 2021 ini, orang-orang lebih berkreasi dengan menambahkan kombucha dengan soda.“Sebagai ahli mikrobiologi, saya sangat senang dengan tren ini. Ini menunjukkan minat berkelanjutan masyarakat pada makanan fermentasi, mikrobioma, dan kesehatan usus,” kata Megan Meyer, Ph.D., direktur komunikasi sains di International Food Information Council (IFIC). Jadi, yang mana yang menjadi pilihan favorit kamu?