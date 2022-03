(ELG)

Segala hal yang berbau Turki belakangan ini sedang digandrungi di Indonesia. Fenomena itu tak lepas dari viralnya serial Layangan Putus yang melekat dengan jargon viral "it's my dream"Tak hanya tempat wisata, kuliner ala Turki juga menjadi favorit baru bagi warga Indonesia. Peluang itulah yang coba ditangkap THE 1O1 Bogor Suryakancana dengan menghadirkan program Ramadhan berupa menu-menu makanan spesial khas nusantara dan ala Turki."Kami mengambil tema Turki karena ada drama seri yang viral Kapadokia, it's my dream dan makanan Turki merupakan makanan terbaik di Middle East yang pada masa sultan Otto ke 6 dibawa ke istana Turki. Jadi kami hadirkan saat ramadan makanan terbaik di Middle East kita hadirkan di sini," kata Kemala Dewi selaku Asistant Director Of Sales The 101 Hotel.Nuansa dekorasi ala Turki yang dapat mejadi spot untuk berswafoto juga turut memeriahkan program ini. Dengan menghadirkan kuliner bernuansa Turki, Kemala berharap bisa menjadi daya tarik bagi pengunjung hotel. Apalagi dengan mulai menurunnya kasus covid-19, dia berharap industri kuliner di hotel bisa tumbuh kembali."Pandemi yang mulai membaik ikut berdampak pada kurva kunjungan meningkat dibandingkan Februari tahun lalu. Strategi dengan menghadirkan menu Turki ini ikut mendongkrak kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara. Kalau tahun lalu meng-capture sampai 8 ribu orang, harapannya bisa 10 ribu orang adanya menu Turki ini," jelasnya.Sejumlah kuliner ala Turki seperti Pide yang merupakan roti pipih lembut dengan sajian berbagai topping seperti daging kambing/sapi/ayam. Lalu ada Lamhacun yang merupakan adonan bundar tipis dengan irisan daging cincang, sayuran, serta paduan rempah-rempah.Satu menu spesial yang dihadirkan yakni, daging Lamb Shank Turkish yang merupakan daging kambing bagian paha belakang yang dimasak dengan sajian rempah-rempah. Untuk dapat menikmati paket ini, pengunjung dapat membayar dengan harga Rp 275 ribu per orang."Semua menu menu Turkey kita hadirkan akan mampu memenuhi selera orang Indonesia seperti komposisi bahan baku rempah yang kita modifikasi sehingga ramah dengan lidah orang Indonesia total untuk makanan berat street food kambing, ayam ada 8 item dan dessert ada 6 item setiap hari ada variasi menu agar tamu gak bosen," jelas Chef Kholik.Selain menu-menu makanan khas Turki, mereka memperkenalkan minuman ciri khas yaitu kopi santri yang merupakan minuman kopi yang diolah dari kopi asli khas Bogor. Tak hanya bisa menikmati sajian khas Turki, pihaknya juga menyediakan hadiah jalan-jalan ke Turki."Kita kerjasama dengan PHM Hotel dan maskapai penerbangan sehingga menghadirkan sayembara jalan jalan ke Kapadokia Turki," tutup Kemala.