Rekor MURI: Peserta Lomba Terbanyak Tercipta di Perayaan Hari Pasta Sedunia

(FIR)

San Remo, produsen pasta asal Australia memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) dalam perayaan Hari Pasta Sedunia yang jatuh setiap 25 Oktober. Rekor MURI tercipta usai San Remo menghadirkan 1500 lebih peserta memasak pasta , baik yang hadir langsung secara offline maupun virtual, pada Minggu 24 Oktober.Perolehan rekor ini resmi menetapkan San Remo sebagai brand pasta pertama yang berhasil mengumpulkan jumlah peserta terbanyak. Yaitu dari 30 kota lebih, yang berasal dari seluruh Indonesia.Ajang memasak pasta dengan jumlah terbanyak ini terbagi dalam dua format. Pertama dengan 1,500 lebih peserta yang mengikuti secara virtual melalui aplikasi video chat Zoom.Sementara 20 peserta terpilih memasak pasta secara langsung di kawasan Jakarta Barat dengan protokol kesehatan yang lengkap. Keseluruhan rangkaian acara pun disiarkan secara langsung melalui akun media sosial San Remo.“Mengingat perayaan Hari Pasta Sedunia tahun ini yang masih terjadi dalam situasi pandemi dan tidak memungkinkan kami untuk berkumpul bersama, kami mencoba untuk melakukan pendekatan berbeda agar tetap dapat merayakannya bersama masyarakat Indonesia," ujar International Business Manager San Remo, Bruno Scheidt.Menurut Wakil Direktur MURI Osmar Semesta Susilo, acara memasak pasta virtual dengan 1,500 lebih peserta ini adalah sebuah pencapaian baru yang pernah dilakukan oleh sebuah brand pasta. Lebih dari sekedar unik, acara ini menjadi sebuah acara yang mampu mendekatkan masyarakat meskipun terpisah jarak dalam situasi pandemi yang sedang terjadi."Untuk itu, MURI mengapresiasi inisiatif San Remo dan berharap semakin banyak masyarakat Indonesia terinspirasi, untuk tetap produktif meskipun masih harus membatasi mobilitas dan bertahan di rumah.” ujar Osmar.Dari acara tersebut, tercatat, lebih dari 50 menu berhasil dibuat oleh seluruh peserta dalam acara memasak yang berlangsung selama satu jam tersebut dan ada lima peserta offline yang dipilih sebagai top 5 Best Dishes.Menurut dua celebrity chef kenamaan, Chef Marinka dan Chef Martin Praja, kelima pemenang tersebut dipilih karena beberapa kriteria."Pasti kami menilainya dari tampilan dulu, visualnya cantik, dan juga kami juga mencoba beberapa makanan. Kami juga menilai dari kesiapan pesertanya, melihat bagaimana proses memasak pastanya," ujar Chef Martin.Salah satu peserta yang mencuri perhatian adalah Enrico Huang, yang membuat menu Pasta Pecel Lele. Para chef mengatakan kalau ide dari Enrico salah satu yang out of the box."Saya memilih pecel lele karena ingin memadukan makanan western dan nusantara. Saya juga sudah memasaknya beberapa kali. Kalau kesulitannya, paling mem-fillet lelenya," kata Enrico.