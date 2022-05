3 Berita Terpopuler Gaya: Ayam Geprek Masuk Resto Hingga Cara Cegah Rembesan Air

1. Ketika Ayam Geprek Masuk Resto, Bar, & Lounge

Ayam geprek sudah sangat terkenal di Indonesia. Dalam Wikipedia disebutkan bahwa asal mula ayam geprek berasal dari kota Yogyakarta. Ruminah atau biasa dipanggil Bu Rum disebut-sebut sebagai kreator pertama ayam geprek.Sebelum berkreasi membuat ayam geprek, Ruminah berjualan lotek, soto, dan lainnya. Ayam geprek merupakan hasil kreasi Ruminah pada tahun 2003. Dan salah satu yang kini menu ayam gepreknya sudah sampai resto, bar dan lounge adalah berada di Habitate.Menurut Vick Leopold, Head Marketing and Sales, Habitate Jakarta, hadirnya menu lokal menjadi signature tersendiri bagi Habitate Jakarta. Karena bagaimanapun, menu lokal tetap yang dicari para pengunjung yang datang ke sini.Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Sabtu, 21 Mei 2022:Tren menu kekinian khas Indonesia seperti ayam geprek ternyata sudah mulai tembus pasar pencinta kuliner menengah ke atas. Hal itu dapat kamu temukan di Habitate Jakarta, Resto, Bar, and Lounge yang terletak di Jl. Setiabudi Raya No.5, RT.5/RW.1, Kuningan.Menu ayam geprek menjadi perhatian Medcom.id, ketika mengunjungi Habitate yang baru merayakan 1st anniversary, Jumat 20 Mei 2022. Ternyata, ayam geprek bukan satu-satunya menu khas Indonesia yang ditawarkan Habitate Jakarta.Menurut Vick Leopold, Head Marketing and Sales, Habitate Jakarta, hadirnya menu lokal menjadi signature tersendiri bagi Habitate Jakarta. Karena bagaimanapun, menu lokal tetap yang dicari para pengunjung yang datang ke sini.Selengkapnya klik di sini Kandung kemih manusia dapat menampung cukup banyak cairan yakni sekitar 2,3 cangkir. Atau, 500 ml untuk rata-rata wanita dan hingga 2,9 cangkir atau 700 ml untuk priaMenurut Institute for Quality and Efficiency in Health Care di Jerman, walau kandung kemih dapat menampung cairan sebanyak itu, jarang sekali orang benar-benar perlu buang air kecil sebanyak itu.Dorongan untuk buang air kecil dimulai saat kandung kemih terisi sekitar 0,8-1,5 cangkir (200 hingga 350 ml). Secara total, ginjal menghasilkan rata-rata 7,2 cangkir (1,7 liter) urine setiap hari pada rata-rata orang dewasa."Dorongan untuk buang air kecil terjadi ketika akumulasi urine meregangkan otot-otot dinding kandung kemih. Peregangan ini tampaknya memicu protein tertentu di otot yang bereaksi terhadap rangsangan mekanis, seperti sentuhan dan tekanan," menurut penelitian National Institutes of Health yang diterbitkan pada 2020 di jurnal Nature, seperti dikutip dari Livescience.Selengkapnya klik di sini Permasalahan yang kerap kamu temui di rumah ketika hujan adalah bocor dan rembesan air di dinding. Biasanya untuk atap bocor, kamu bisa menggunakan pelapis anti bocor.Lalu bagaimana jika dinding atau tembokmu yang kerap rembes? Sebab jika dibiarkan, bangunan sering cepat rusak karena rembesan air yang mengakibatkan dinding jamuran, cat lekas menggelembung, dan mudah mengelupas.Solusinya ada pada semen yang kamu gunakan. Saat ini, kamu bisa menggunakan semen dengan kandungan water repellent yang memberi 'efek daun talas' pada dinding rumahmu.Selengkapnya klik di sini