Kuliner Pecinan yang Bisa Kamu 'Buru' di Jakarta

(Menikmati aneka kuiner di pecinan Jakarta Pusat. Foto: Dok. Istimewa)

(Konsep “Pecinan” ditampilkan dalam tiga elemen fisik arsitek yaitu berupa lantai, dinding dan juga langit-langit yang menggunakan pola kampung pecinan. Foto: Dok. Istimewa)

Kuliner pecinan memang tak pernah membosankan. Selain kekayaan aneka makanan juga berkesinambungan dengan berbagai filosofinya yang ada. Salah satunya kamu bisa menjajal aneka kuliner yang berada di Gajah Mada Plaza, Jakarta.Dengan progres renovasi yang telah memasuki lebih dari 70 persen, Gajah Mada Plaza hari ini resmi memperkenalkan konsep “Pecinan” pada New Food Court yang berlokasi di lantai 2.Memiliki luas lebih dari 459 M2, New Food Court akan memberikan pilihan jenis makanan yang lebih beragam dengan menghadirkan lebih dari 25 food hall dengan kapasitas kursi lebih dari 100 kursi.New Food Court ini menyediakan makanan utama hingga makanan ringan serta ragam minuman yang akan melengkapi selera pengunjung Gajah Mada Plaza.Konsep “Pecinan” ditampilkan dalam tiga elemen fisik arsitek yaitu berupa lantai, dinding dan juga langit-langit yang menggunakan pola kampung pecinan.Untuk melengkapi kesan kampung pecinan, pada New Food Court ini juga menggunakan furnitur kayu yang memiliki model dan warna khas Tionghoa. Pada sudut dinding di area New Food Court ditampilkan lukisan yang menggambarkan sejarah kampung cina di Jakarta khususnya dan juga Indonesia pada umumnya.Deretan makanan yang siap hadir di New Food Court ini di antaranya nya adalah Udon Man, Cat Wok Kitchen, Penyetan Cok, Cireng Corner, Gulu-Gulu, Lee Loo Siomay, O’Crepes, Shake Shake, Taucy, Dum-Dum Thai Tea, Teh Kotjok, Hop-Hop, dan pilihan jenis makanan atau minuman lainnya.Resmi beroperasi Selasa 1, November 2022, grand opening New Food Court ditandai dengan pengguntingan pita oleh CEO Lippo Malls Indonesia, Bapak Henry Riady, CMO Lippo Malls Indonesia, Mr. Danny Crayton didampingi Mall Director dari Gajah Mada Plaza, Pahala Situmeang.Pahala Situmeang, Mall Director Gajah Mada Plaza menjelaskan, “Konsep pecinan kita ambil menjadi konsep food court Gajah Mada Plaza karena lokasi mal kami di area pusat kota Jakarta yang terkenal juga sebagai kawasan pecinan terbesar di DKI Jakarta yang menghadirkan akulturasi yang harmonis dengan budaya lokal, yang merupakan bagian sejarah pertumbuhan kota Jakarta, karena dikenal juga sebagai kota tua Jakarta.”“Seiring dengan program pemerintah yang mengembangkan kota tua Jakarta sebagai kawasan wisata, Gajah Mada Plaza juga mengembangkan diri sebagai mal legendaris di area pusat Jakarta dengan melakukan renovasi dan menampilkan sejarah hadirnya kawasan pecinan yang diharapkan dapat melengkapi tujuan wisata belanja, juga sebagai tempat berbelanja dan meeting point yang ideal dengan lokasi yang strategis dan kemudahan akses menuju Gajah Mada Plaza,” jelas Pahala.Untuk mendukung pembukaan New Food Court, selama bulan November 2022, Gajah Mada Plaza menyiapkan berbagai program dan kegiatan yang menarik bagi para pengunjung diantaranya yaitu para pengunjung yang mengabadikan dirinya di area foodcourt berkesempatan untuk mendapatkan hadiah langsung berupa voucher meals apabila pengunjung tersebut mengunggah hasil fotonya di media sosial Instagram serta follow dan tag instagram Gajah Mada Plaza.Selain itu, ada program menukarkan struk belanja berhadiah makanan atau minuman dan program mengumpulkan cap yang berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah sangat menarik seperti diantaranya microwave, blender, dispenser, air fryer dan berbagai hadiah menarik lainnya.Tak kalah menarik, ada juga program traktir makan gratis di foodcourt untuk satu kantor serta penampilan musik akustik yang menghibur pengunjung setiap hari Selasa dan Kamis sepanjang bulan November.