Pedasnya Krengsengan Sapi Mercon, Mantap Plus Nagih Banget!

Bahan krengsengan sapi mercon:

Bumbu halus:

Taburan:

Cara membuat krengsengan sapi mercon:

(TIN)

Makanan pedas merupakan menu yang cukup digemari masyarakat Indonesia. Apalagi klau dipadupadankan dengan daging sapi. Wah, bikin berkali-kali tambah nasi, deh. Pedas-pedas mantap! Daging sendiri merupakan salah satu sumber protein yang cocok diolah jadi masakan apa saja.Nah, kalau kamu penikmat daging sekaligus penyuka olahan pedas, resep dari Endeus TV yang satu ini jangan sampai ketinggalan. Krengsengan sapi mercon , tumisan khas Jawa Timur. Masakan ini diolah dengan sentuhan bumbu petis udang dan manis legit dari kecap manis. ENDEUSiast , umumnya masakan ini menggunakan daging sapi atau kambing plus tambahan cabai rawit mercon utuh sebagai pembangkit selera makan. Oh iya, agar daging empuk, tambahkan ¼ sendok teh baking soda setiap penggunaan daging sapi. Are you ready to cook?3 sdm minyak goreng3 cm lengkuas,2 lembar daun salam2 batang serai, memarkan400 gr daging sapi bagian sengkel, potong dadu 2 cm6 sdm kecap manis10 buah cabai rawit merah utuh2 sdm petis udang1 buah tomat, potong dadu 2 cm300 ml kaldu sapi5 buah cabai rawit merah5 butir bawang merah3 siung bawang putih3 butir kemiri2 sdt garam½ sdt merica putih butiran1 batang daun bawang, iris halus2 sdm bawang merah goreng1. Panaskan minyak, tumis bumbu halus, daun salam, dan serai hingga harum. Masukkan daging, masak hingga berubah warna2. Tambahkan cabai rawit utuh, kecap manis, dan petis. Masak sambil diaduk hingga rata3. Masukkan tomat dan kaldu, masak hingga daging empuk. Angkat. Tuang dalam wadah sajikan dengan taburanAgar empuk tambahkan ¼ sdt baking soda setiap penggunaan 250 gr daging sapi.