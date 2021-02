Mantap! Rawon Jadi Sup Terbaik di Asia pada 2020

(FIR)

Masakan khas Indonesia tak diragukan lagi keenakannya. Setelah Rendang diakui sebagai makanan nomor satu terenak di dunia, kini Rawon menjadi sup atau makanan berkuah terbaik di Asia pada 2020, menurut kritikus restoran profesional dan suara penonton TasteAtlas yang sah.Rawon yang merupakan masakan asli Jawa Timur ini mengalahkan sup daging khas Filipina atau yang disebut Bulalo dan Penang Laksa (Malaysia) yang berada di posisi keempat.Dalam polling yang diadakan TasteAtlas tersebut, masakan asal Indonesia menempatkan tiga makanan Tanah Air di 12 besar. Selain Rawon, ada Gulai Cincang yang berada di posisi ketiga dan Sayur Asem di posisi ke-12.TasteAtlas seperti dilansir Seasia.co, merupakan situs berbasis di Kroasia yang bertujuan untuk mempermudah, dalam hal ini berfokus pada masakan tradisional, makanan lokal, resep otentik, dan ulasan ahli.TasteAtlas berisi hampir 20.000 hidangan, minuman, dan bahan serta hampir 15.000 restoran, yang dikumpulkan dari seluruh dunia oleh tim yang terdiri dari 30 penulis dan peneliti.Rawon merupakan masakan khas Jawa Timur berupa sup daging berkuah hitam. Warna hitam tersebut berasal dari bumbu khas yang disebut dengan kluwek. Rasa rawon sendiri manis, gurih, dan legit.