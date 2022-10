Resep MPASI Sup Salmon Kentang

Bahan MPASI sup salmon kentang:

Taburan:

Cara membuat MPASI sup salmon kentang:

Membuat MPASI kali ini bisa berbeda yaitu dengan kentang. Umbi-umbian ini mengandung karbohidrat, serat, protein, vitamin B6, vitamin C, kalium, fosfor, mangan, magnesium, dan asam folat.Paparan dari dr. Airindya Bella via Alodokter memaparkan kandungan serat dan pati pada kentang menjadi sumber makanan bagi bakteri baik di usus besar. Oleh karena itu, rutin mengonsumsi kentang dapat memelihara kesehatan saluran cerna si kecil dan mencegahnya mengalami berbagai masalah pencernaan, seperti diare atau sembelit.Dalam memilih kentang, carilah kentang yang terasa berat, terlihat segar, serta permukaannya halus, tidak berkeriput, dan tidak bolong. Hindari membeli kentang yang bertunas dan kulitnya sudah keriput, sebab dapat menandakan kalau kentang sudah tua dan memiliki kualitas yang kurang baik.Nah, berikut ini adalah resep MPASI sup salmon dengan campuran kentang. ENDEUSiast bisa membuatnya di rumah ya. Sontek resep dan cara buat MPASI sup kentang dari Endeus TV di bawah ini ya.½ sdm mentega¼ sdm bawang bombai, haluskan1 siung bawang putih, haluskan2 batang seledri, iris, haluskan150 gr salmon, tanpa kulit, potong dadu 1 cm¼ sdt garam (optional)¼ sdt jahe parut250 gr kentang, kukus400 ml kaldu ayam100 ml susu cairpeterseli, cincang secukupnya1. Tumis bawang bombai, bawang putih, dan seledri hingga harum2. Tambahkan salmon, garam, dan jahe parut. Tumis hingga berubah warna3. Ambil 50 gr kentang, lumatkan. Masukkan ke dalam tumisan, aduk rata4. Tuang kaldu ayam dan sisa kentang, aduk. Didihkan5. Kecilkan api, aduk rata. Tuang susu cair. Matikan api. Angkat. Sajikan hangat dengan taburanSisihkan kulit salmon agar mendapat tekstur lembut dan tidak terlalu berminyak.