Ini Takaran Ideal Serat yang Perlu Dikonsumsi untuk Mencegah Penyakit

Jakarta: Serat memiliki reputasi sebagai bagian penting dari diet sehat. The American Heart Association Eating Plan merekomendasikan makan antara 25 dan 30 gram serat sehari dari makanan, bukan suplemen.



Meskipun bisa dikatakan bahwa kebanyakan orang dapat sudah memasukkan lebih banyak serat ke dalam makanan mereka, sebuah tinjauan penelitian menunjukkan bahwa ada jumlah yang ideal untuk mendapatkan manfaat kesehatan.



Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menganalisis penelitian selama 40 tahun untuk membantu mengembangkan pedoman diet baru untuk serat. Studi yang dipublikasikan dalam jurnal The Lancet, juga mengamati jenis karbohidrat yang mencegah kenaikan berat badan dan dapat melindungi tubuh dari penyakit kronis.



Para peneliti mengamati 185 studi dan 58 uji klinis yang dilakukan selama 40 tahun. Mereka menyimpulkan bahwa 25 - 29 gram serat sangat ideal untuk manfaat kesehatan.



Penelitian WHO menemukan bahwa orang yang mengonsumsi serat paling banyak dalam makanan mereka memiliki kemungkinan 15 hingga 30 persen lebih kecil untuk mengalami kematian dini, dibandingkan dengan mereka yang mengonsumsi lebih sedikit serat. Demikian pula, makan makanan kaya serat memiliki kemungkinan sekitar 16-24 persen lebih sedikit dalam menyebabkan penyakit jantung koroner, stroke, diabetes tipe 2, dan kanker usus besar.



Menurut Nesochi Okeke-Igbokwe, MD, seorang dokter dan ahli kesehatan, penelitian ini mendukung dan memperkuat apa yang telah diketahui mengenai manfaat serat bagi kesehatan yang memang sudah lama diketahui.



"Dan ketika banyak orang sudah mengetahui manfaat serat, hal yang perlu dilakukan selanjutnya adalah memilih sumber serat yang tepat," kata Dr. Okeke-Igokwe.



Penting untuk mengetahui bahwa ada dua jenis serat utama yaitu yang larut dan tidak larut dan keduanya penting untuk kesehatanmu. Serat larut biasanya terdapat pada oat, kacang-kacangan, biji-bijian, polong-polongan, lentil, dan beberapa buah-buahan dan sayuran yang membantu memperlambat pencernaan. Serat tidak larut dalam makanan seperti dedak gandum, sayuran, dan gandum utuh dan membantu makanan melewati sistem pencernaanmu lebih cepat.

