5 Tanaman Hias Indoor Terbaik untuk Pemula yang Mungkin Belum Kamu Dengar

(Rabbit's Foot Fern. Foto: Dok. Brie Passano/Bhg.com)

1. Rabbit's Foot Fern

(Satin Pothos. Foto: Dok. Marty Baldwin/Bhg.com)

2. Satin Pothos

(Velvet Leaf Philodendron. Foto: Dok. Marty Baldwin/Bhg.com)

3. Velvet Leaf Philodendron

('Golden Madonna' Aglaonema. Foto: Dok. Folia/Bhg.com)

4. 'Golden Madonna' Aglaonema

(Peperomia 'Emerald Ripple'. Foto: Dok. Marty Baldwin/Bhg.com)

5. Peperomia 'Emerald Ripple'

(TIN)

Saat bertandang ke rumah teman atau saudara, mungkin kamu melihat tanaman hias yang terpajang cantik di atas meja. Ingin rasanya memiliki tanaman seperti itu di rumah. Namun apa daya, kamu seorang pemula dalam hal tanaman hias.Yang ditakutkan, usai mengambil tanaman hias cantik dari pembibitan, hanya untuk merana beberapa bulan kemudian. Kepercayaan berkebun kamu rontok dengan setiap daun yang jatuh.Tapi itu tidak berarti kamu harus menyerah pada tanaman hias sama sekali. Ada banyak tanaman dalam ruangan yang akan tumbuh subur dengan sedikit keributan (dan bahkan dapat bertahan hidup dengan cahaya yang kurang optimal atau penyiraman sporadis).Dengan tanaman pemula yang mudah namun bergaya ini, tidak ada yang akan mengira kamu adalah seorang pemula tanaman hias. Berikut beberapa tanaman hias indoor pemula yang mungkin belum pernah kamu dengar dan berhasil dirangkum versi Better Homes and Gardens. Yuk, dicoba!"Tanaman ini luar biasa karena banyak alasan," ujar Darryl Cheng, penulis The New Plant Parent dan pendiri Houseplant Journal yang populer. "Ini sangat toleran kekeringan, jadi tidak perlu menyiram sesering pakis lainnya.""Pergantian pelepah lebih rendah daripada kebanyakan pakis, jadi tidak membuat selebaran berantakan. Dan tumbuh dengan baik bahkan di kelembapan rendah." Berikan cahaya tidak langsung pada pakis kaki kelinci. Siram setiap kali tanah terasa kering saat disentuh.Dengan daun beraneka ragam, pothos satin lebih tidak biasa daripada pothos emas standar, tetapi perawatannya sama rendahnya. "Saya menyebut pothos sebagai tanaman 'Pemuasan Instan'!" kata Maryah Greene, konsultan tanaman dan stylist yang mendirikan Your Greene Piece.Pothos lebih suka cahaya tidak langsung yang terang (mereka akan mentolerir cahaya yang lebih rendah, tetapi akan terbakar dalam cahaya langsung), biarkan tanah mengering di antara penyiraman.Halus namun elegan, philodendron ini adalah "salah satu tanaman favorit kami," jelas Brian Kellett dan Emily Brown, pendiri pembibitan Stump. "Daun beludru gelap yang tertinggal menambahkan sedikit kemewahan ke setiap ruangan yang dihiasnya."Tanaman hias ini dapat menangani cahaya yang lebih rendah serta cahaya tidak langsung yang terang. Jumlah air yang dibutuhkan bergantung pada seberapa banyak cahaya yang didapat, antara sekali seminggu hingga setiap minggu.Dengan lebih dari 100 spesies dan varietas Aglaonema, umumnya dikenal sebagai tumbuhan hijau Cina. Ada begitu banyak pilihan, tetapi salah satu yang menjadi favorit adalah 'Golden Madonna'.Tanaman ini dapat mentolerir cahaya sedang dan memantul kembali dengan mudah dari musim kering. Daun bergaris kremnya yang unik membawa warna dan pola menarik ke sebuah ruangan.Keluarga peperomia termasuk tanaman dengan bentuk, tekstur, dan warna daun yang menarik. 'Emerald Ripple' menonjol karena tanaman yang mudah dengan banyak bunga. Daunnya yang tebal dan berdaging dapat mempertahankan kelembapan untuk waktu yang lebih lama.Sangat bagus untuk seseorang yang menginginkan pendekatan berkebun yang lebih praktis. Ini akan berkembang dalam cahaya tidak langsung yang terang, tetapi dapat menangani sedikit lebih sedikit.