Ini Tanda Kalau Lemari Kamu Perlu Ditata Ulang

(Tidak semua lemari cocok dengan kebutuhan kamu. Kamu perlu mempertimbangkan untuk memodifikasi atau bisa jadi malah menyortir pakaian mana yang sudah tidak lagi terpakai lagi supaya enggak terlalu padat. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

Pakaian hilang, sepatu tersembunyi, dan kaus kaki tersesat? Masalahnya mungkin sistem pengorganisasian lemari kamu. Di rumah, tantangan terbesar dalam pengorganisasian lemari adalah terlalu banyak barang.Jumlah barang yang dimiliki berbeda-beda satu dengan yang lain. Dave Skinner, Association of Closet and Storage Professional bilang, "Jika kamu memakainya dalam enam minggu terakhir, barang itu adalah barang favorit. Sementara, barang-barang yang akan kamu pakai dalam enam bulan ke depan sebaiknya disimpan."Nah, jadi berikut adalah masalah umum soal tata ulang lemari dan beberapa solusinya seperti dilansir dari Better Homes and Gardens.Banyak lemari sebenarnya tidak dirancang dengan baik, terlalu sempit, dengan sudut-sudut yang canggung atau ruang tersembunyi yang tidak fungsional."Kedalaman penyimpanan, misalnya, harus setidaknya 24 inci, dan bentuk segitiga tidak praktis untuk pengorganisasian lemari," kata Dave Skinner. Pintu juga harus bebas terbuka penuh, dan rak harus berada pada ketinggian yang dapat kamu akses."Jika kamu membuat lemari dengan ukuran standar, kamu dapat dengan mudah memodifikasinya, dan juga akan menambah nilai bagi pemilik di waktu mendatang," kata Skinner.Lemari bisa cocok dengan satu orang tapi tidak untuk yang lain. "Kamu perlu mencari tahu barang-barang apa yang memungkinkan untuk disortir dengan cara menggunakannya," kata Skinner. Pikirkan bagaimana kamu mencari pakaian, dan gunakan itu untuk membuat pengaturan sendiri yang bisa diterapkan.Itu membuat hidup lebih mudah. Terlalu banyak mengenakan perlengkapan pakaian tidak akan efisien.Tidak ada salahnya lho kamu melakukan pengorganisasian lemari kamu. "Sistem pengorganisasian lemari yang dirancang dengan baik menghemat dapat waktu dan uang," kata Skinner.