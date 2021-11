Ciptakan Ruangan Bergaya Retro dengan 5 Tanaman Tahun 70-an

(Pothos atau sirih gading. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

1. Pothos

(Spider plant. Foto: Ilustrasi/Unsplash.com)

2. Spider plant

(Snake plant atau lidah mertua. Foto: Ilustrasi/Unsplash.com)

3. Snake plant

(Ficus. Foto: Dok. Spurce)

4. Ficus

(Monstera adansonia sering disebut swiss cheese plant. Foto: Ilustrasi/Unsplash.com)

5. Swiss cheese plant

(TIN)

Dandanan tahun memang nyentrik, mulai dari pakaian, model kacamata, sepatu, sampai rambut. Tak hanya itu tampilan dekorasi ruangan pun terlihat groovy.Ya, nuansa retro itu kini datang lagi, setidaknya dalam hal dekorasi rumah . Buktinya, kebangkitan furnitur rotan, makrame kembali ramai untuk mempercantik rumah. Dan salah satu hiasan yang yang tak boleh lupa untuk dijadikan dekorasi agar nuansa retro semakin terasa, adalah tanaman Ya, beragam tanaman yang menjadi tren di zamannya itu, sekarang mulai naik daun kembali. Mau tahu? Ini dia jenis tanaman yang ngetren pada tahun 70-an menurut laman The Spruce. Check this out!Tanaman hias ini hadir dalam beberapa varietas berbeda. Pothos emas , yang memiliki daun beraneka warna keemasan, kuning-hijau; 'Ratu Marmer' memiliki dedaunan beraneka warna hijau dan putih yang indah; 'Neon' memiliki semua daun kuning; 'Lime' memiliki daun kuning-hijau cerah; dan satin pothos memiliki daun berwarna hijau tua dan keperakan beraneka ragam.Pothos, yang sering dijuluki "Devil’s Ivy", sangat mudah dirawat. Tempatkan keindahan ini di tempat tanaman makrame atau di rak tinggi dan biarkan tanaman merambatnya yang berbicara.Orang-orang yang hidup pada tahun 70-an tentu tahu tanaman ini. Ya, tanaman laba-laba. Tanaman ini kuat hidup, sangat susah untuk 'dibunuh'. Tapi mengapa orang tertarik?Era sekarang furnitur nuansa retro, sepertu rotan kembali digemari. Dan tanaman ini cocok dipasangkan dengan furnitur rotn, sangat alami. Tak mengherankan bila spider olant masih populer.Tanaman ular adalah barang kuno lainnya di dunia tanaman. Pabrik retro ini tidak pernah benar-benar meninggalkan sorotan karena sangat mudah dirawat dan dapat bertahan dalam cahaya rendah.Lantas mengapa julukan bernas "lidah ibu mertua"? Ini mengacu pada ujung daun yang tajam dan runcing, yang bisa melambangkan lidah tajam ibu mertua yang distereotipkan.Ketika kita berbicara tentang tanaman hias retro, kita tidak bisa melupakan ficus tua tersayang. Tanaman ini keras dan hadir dalam beberapa varietas. Ficus elastica (tanaman pohon karet), mungkin populer karena dedaunannya yang menarik.Bahkan ara daun biola tercinta di zaman kita (Ficus lyrata) mengalami momen di tahun 70-an. Itu adalah tanaman yang sempurna untuk mengambil alih sudut ruangan, dengan dedaunan hijau yang indah muncul di dinding berpanel kayu.Meskipun kita mengenalnya sebagai tanaman Monstera, pada tahun 70-an ikon ini disebut Swiss cheese plant karena dedaunannya terbelah. Tanaman ini telah tumbuh di dalam rumah orang selama bertahun-tahun. Daunnya yang hijau tua, keriting, dan mengilap mampu mempercantik dekorasi ruangan.Jadi, jangan bilang, tanaman hanya bisa mempercantik ruang halaman belakang atau teras. Buktinya, tanaman hias juga mampu menambah aksen ruangan sesuai dengan keinginan si empunya hunian. So, mau coba mengubah ruanganmu bergaya retro?