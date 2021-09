Kohler Bold Design Awards 2021 Resmi Dibuka

Penyelenggaraan KBDA 2021

Jakarta: Kohler Asia Pacific Kitchen & Bath mengumumkan ajang KOHLER Bold Design Awards (KBDA). Kompetisi desain internasional ini memberikan penghargaan kepada para profesional berbakat yang terus menciptakan inovasi dalam industri perhotelan, perumahan, dan properti komersil.



Tahun ini merupakan keempat kalinya kompetisi KBDA diselenggarakan di Asia Tenggara. Dan pertama kalinya diselenggarakan sebagai kompetisi regional, yang mencakup Vietnam, Filipina, Indonesia, Hong Kong, Singapura, Taiwan dan Malaysia.



Kompetisi ini adalah platform untuk menampilkan karya dalam bidang desain dan inovasi. Para juri yang merupakan jajaran desainer internasional ternama akan memilih proyek yang paling menonjol. Para pemenang akan diumumkan dalam acara pemberian penghargaan pada Februari 2022.



KOHLER Bold Design Awards terbuka untuk arsitek persorangan dan proyek, desainer, pengembang properti dan operator hotel yang sudah membuat perubahan besar dan inovatif di dunia desain Asia Pasifik.



Tahun ini, penghargaan yang akan diberikan meliputi kategori Living (apartement, vila); Travel (hotel urban, resort); Leisure (restoran & bar, toko retail); Commercial; Innovation; Sustainability; Prodigies; Influencers; The Icon; dan Best of Best Projects.

Panel Juri

Tim juri yang terdiri dari 7 orang arsitek dan desainer internasional ternama diundang untuk memberikan penilaian, dan memilih proyek serta bakat terbaik.



Panel juri terdiri dari:



1. Alexandra Champalimaud



Founder & President, Champalimaud (AS)



2. Ed Bakos



Partner & CEO, Champalimaud (AS)



(Co-judge bersama Alexandra Champalimaud)



3. Andre Fu



Founder, And're Fu Studio (Hong Kong)



4. Chris Godfrey



Global Principal, HBA Residential (Inggris & Singapura)



5. Steve Leung



Founder, Steve Leung Design Group Ltd. (Hong Kong)



6. Brian Lum



Vice President, Design Services Asia Pacific, Hyatt Hotels Corporation (Hong Kong)



7. Tina Norden



Partner, Conran and Partners (Inggris)



Para pemenang KOHLER Bold Design Awards 2021 selain menerima trofi, karya mereka juga akan ditampilkan di platform media sosial, karya tulis dan media promosi KOHLER, serta mendapatkan exposure di media setempat.

(FIR)