4 Mini Makeover untuk Mencoba Desain Biophilic di Rumah

(Botani. Foto: Ilustrasi/Unsplash.com)

1. Pemandian botani

(Sudut alami. Foto: Ilustrasi/Unsplash.com)

2. Sudut alami

(Tembok hidup dengan tanaman. Foto: Ilustrasi/Unsplash.com)

3. Tembok 'hidup'

(Sudut yang nyaman. Foto: Ilustrasi/Unsplash.com)

4. Sudut yang nyaman

(TIN)

Pada dasarnya manusia selalu bergantung langsung pada alam untuk kelangsungan hidupnya. Dan Berkembangnya teknologi yang lebih baik dan nyaman untuk memenuhi kebutuhan manusia, terkadang menjauhkan psikologis terhadap lingkungan alam.Karena itu terbentuklah istilah biophilia, yang menyatakan bahwa manusia akan lebih sehat dalam lingkungan alam secara fisik maupun psikologi.Biophilia sendiri, menurut pemaparan yang dinukil dari The Spruce, merupakan desain biofilik yang menghadirkan keindahan dan ketenangan alam bebas di dalam ruangan Bagi sebagian orang, sebuah ruangan tidak lengkap tanpa sentuhan alam. Itu bisa berupa beberapa tanaman favorit kamu, beberapa vas bunga musiman atau bahkan air mancur meja yang menenangkan. Dan yang lebih keren, desain biofilik menjadi salah satu tren rumah tahin 2022.Istilah ini terdengar sangat ilmiah, tetapi para pendukungnya mengatakan bahwa tampilan tersebut bermuara pada penambahan elemen yang mencerminkan hal-hal dari alam bebas. Kamili Bell Hill menyebut dirinya sebagai “penggemar desain dan tanaman ” yang memulai halaman Instagram populernya dua setengah tahun yang lalu ketika dia sedang mencari cara untuk menggunakan kreativitasnya dan mendokumentasikan hobinya.Dia telah menganut gaya biofilik dan mendorong orang lain untuk berpikir di luar kebiasaan untuk perubahan mereka sendiri. Kamu dapat memasukkan biofilik tanpa membawa tanaman asli, seperti wallpaper cetak tanaman, tekstil dengan tanaman, atau semua jenis fitur desain yang melibatkan tanaman.Salah satu ruangan yang bisa diberikan sensasi biofilik adalah kamar mandi. "Saya memiliki semua tanaman ini, jadi saya benar-benar membuat tempat perlindungan kecil di kamar mandi ini.""Saya menggunakan wallpaper dengan cetakan botani yang berani dan menambahkan tanaman yang saya sukai," papar Ben Hill yang menggunakan kombinasi penanam yang menyiram sendiri dan rak apung serta cincin tanaman sampai tidak dapat melihat dindingnya.Untuk menambahkan estetika biofilik, kamu bisa tampil trendi dengan bahan-bahan alami yang bukan hanya tanaman. Michelle dari House of Maram menciptakan sudut di mana dia bisa membaca atau bersantai.“Meskipun kami telah melambat dua tahun terakhir ini, penting bagi saya untuk menemukan cara agar menciptakan lingkungan yang tenang di rumah,” ujarnya.Pendekatan biofilik cocok dengan etos itu dan pilihan kursi kayu antiknya menjadi pilihan Michelle mengatakan dia tertarik pada cuaca hangat dan tanaman tropis, sehingga memasukkannya ke dalam desain.Jangan takut menggunakan tanaman palsu jika perlu. Michelle mengatakan menjadi biofilik juga tidak harus mahal untuk anggaran.Pengembang properti yang berbasis di Inggris Sarah dan Andrew Watt menemukan cara untuk mendapatkan "wow" tanpa melakukan pekerjaan berat. The Watts, dari Alt St Property, mengembangkan ruang co-living dan ingin mendirikan area sosial di dalam rumah yang mencerminkan tempat yang mereka ingin tinggali. Dan desain biofilik adalah bagian dari rencana mereka.Karena properti mereka sistem sewa, menjaga tanaman tetap hidup dan berkembang bisa menjadi tantangan. Masukkan tanaman hijau palsu. Sarah mengatakan mereka menggunakan tanaman palsu untuk membangun "lengkungan hijau" yang bisa dilihat dari depan ruangan saat tirai dibuka.“Ini tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga dirancang sedemikian rupa tampil lebih baik. Untuk memastikan tidak memiliki celah yang masuk, dinding dicat dengan warna hijau tua, sebelum meletakkan dinding tanaman buatan di atasnya dan memotong sesuai ukuran.Desainer Laurel Chick memasangkan kisi-kisi cetakan botani di atas perapian dengan tanaman hijau untuk menciptakan ruang damai di rumah London Utara ini. Perapian batu dan keranjang rotan yang mengelilingi kursi yang nyaman mencerminkan tekstur dari luar yang sangat cocok dengan desainnya.Chick juga mereplikasi nuansa alami untuk ruangan lain di rumah, dengan vas berisi tongkat dan ranting menarik di atas meja rias, hingga bangku tangga pedesaan yang digunakan untuk menyimpan buku-buku tebal. Seluruh flat berpadu mulus dengan dunia di sekitarnya.