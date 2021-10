5 Desain untuk Ciptakan Rumah Bahagia

1. Suasana tenang dan nyaman

2. Skema warna ungu dan kuning

(Jika kamu kangen dengan sebuah destinasi favorit kamu, mengapa tidak meletakkannya di dalam rumah sendiri. Sontek furnitur seperti gaya vila atau kamar hotel di destinasi yang kamu sukai. Foto: Ilustrasi/Unsplash.com)

3. Gaya dekorasi terinspirasi destinasi

4. Barang-barang tertata rapi

5. Ruang tamu yang nyaman

Rumahku istanaku. Ungkapan itu tentu benar adanya. Dan bagi banyak orang, rumah masih menjadi tempat kerja, istirahat, dan hiburan utama kita, dan bagaimana ruang ini dirancang dapat berdampak signifikan pada suasana hati kita sehari-hari.Untuk itu, diperlukan sentuhan yang apik demi menciptakan rumah yang 'bahagia'. Rumah yang mampu memberikan nuansa tenang dan nyaman bagi orang yang tinggal di dalamnya. Pun dengan orang-orang yang bertandang ke rumah tersebut.Memang, mendesain rumah bahagia sangat pribadi, elemen tertentu dapat berkontribusi untuk lebih banyak kegembiraan di sekitar rumah Kamu bisa menggabungkan ide-ide berikut, untuk mengetahui gaya dekorasi , warna, dan karakteristik lain yang paling erat kaitannya dengan rumah bahagia dan tenang.Sebagaimana yang telah dilansir dari Better Homes and Gardens, cobalah untuk memasukkan lebih banyak kegembiraan ke dalam ruang hunian kamu.Rumah yang bahagia adakah rumah yang bisa memberi rasa nyaman, aman, dan tenang saat berada di dalamnya. Dan untuk mendapatkan rasa itu, kamu bisa mengisi rumah dengan elemen lembut.Misal, bantal empuk atau selimut bulu halus yang diletakkan di ruang keluarga . Pilihlah warna kalem yang bisa menenangkan dan membuat rasa nyaman saat kamu bersantai di ruang tersebut.Biru memang menjadi pilihan warna yang umum untuk sebuah rumah . Namun ternyata, orang-orang yang memilih warna ungu dan kuning untuk skema warna rumah, justru merasa lebih positif dan merasa senang dengan ruangan mereka.Kedua warna ini juga membuat daftar lima warna teratas yang terkait dengan orang-orang yang merasakan kontrol dan rasa aman di rumah mereka.Kamu juga bisa mendekorasi rumah dengan meniru tempat liburan favorit keluarga. Misal, bangunan vila di daerah pegunungan atau rumag bergaya pedesaan yang tampak asri dan sejuk.Tapi memang, gaya ini tidak sesuai dengan hasil survei untuk gaya paling populer secara keseluruhan. Menandakan bahwa selera pribadi menang atas tren yang lebih luas dalam hal meningkatkan kebahagiaan.Rumah dengan barang-barang tertata rapi merupakan salah satu cara agar kita nyaman di dalamnya. Selain mudah saat mencari barang, stres pun hilang. Gabungkan barang yang sejenis pada kotak atau keranjang tertutup, bisa juga gunakan furnitur dengan pintu kabinet agar mudan mencari dan mengambil barang saat membutuhkannya.Sortir barang-barang dari setiap ruangan secara rutin. Simpanlah yang masih terpakai dan buang atau berikan kepada yang membutuhkan, untuk menghindari penumpukkan barang.Merupakan tempat teratas untuk bersantai dan menikmati "me time" dan merasa bahagia saat berada di ruangan itu. Kalau begitu, sudah selayaknya bila kamu mendekorasi ruang tamu dengan barang-barang yang membuatmu bahagia.Seperti memajang foto keluarga, buku favorit, tanaman hias dalam pot, bisa juga dengan meletakkan furnitur yang memudahkan aktivitas pilihan kamu. Menonton TV, bermain board game bersama keluarga, atau meja kecil untuk menaruh camilan saat menjamu tamu, misalnya.Selain dari desain di atas, mengecat dinding atau tanaman dalam pot juga bisa dijadikan pertimbangan untuk menciptakan rumah yang kamu idamkan.