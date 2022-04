Trik Simpel Agar Foto Panen Likes

Coba Angle Baru

Sejumlah cara dilakukan para pengguna media sosial agar mendapatkan perhatian. Salah satunya memainkan trik. Dalam hal fotografi, kamu diperbolehkan menggunakan banyak trik dan ilusi untuk menghasilkan foto kelas dunia. Dan mungkin satu dari sekian alasan mengapa banyak orang beralih ke iPhone adalah karena sensor kamera khas Apple terbaik di kelasnya. Jadi, kenapa enggak kamu maksimalkan saja untuk menghasilkan foto yang epic dengan sedikit trik?Bukan tak mungkin foto yang bagus juga membuat #ShotoniPhone Anda mendapat banyak perhatian. Jadi begini sedikit trik yang bisa kamu coba saat memotret dengan kamera iPhone.Saat memotret, kamu mungkin otomatis mengambil gambar selayaknya melihat dengan perspektif mata manusia. Jelas ini membuat foto terlihat biasa saja. Untuk membuat foto Anda terlihat berbeda, cobalah mengambil foto di luar posisi duduk atau berdiri seperti yang biasa Anda lakukan. Ambil perspektif dari sudut yang lebih tinggi atau lebih rendah. Low-angle fotografi adalah cara yang bagus untuk memberikan sentuhan menarik pada foto.Seperti yang pernah dikatakan fotografer perang Robert Capa, “If your picture doesn’t good enough, you’re not close enough.” Mungkin objek yang Anda temui sehari-hari seperti tanaman, bangunan atau benda apapun terlihat biasa saja. Namun saat memotret benda-benda tersebut dari dekat, Anda mungkin menemukan warna, tekstur, atau pola menarik dalam subjek Anda yang mungkin luput dari perhatian.Saat kamu baru mulai mempelajari fotografi, jangan ragu untuk menggunakan grid untuk mengatur gambar dalam rule of third. Tenang saja, banyak fotografer profesional pun masih menggunakan fitur ini saat memotret. Aturan ini membagi bidang gambar Anda menjadi kisi tiga kali tiga. Menempatkan subjek utama foto Anda di sepanjang garis ini menciptakan gambar yang lebih menarik dan rapi secara visual.Focus dan exposure jadi dua hal penting untuk menghasilkan foto yang epic. Untuk mengatur titik fokus, ketuk area di layar atau bagian objek yang ingin kamu fokuskan. Saat fokus diatur, kamu akan melihat kotak kuning yang menunjukkan titik fokus. Setelah fokus, Anda dapat menyesuaikan eksposur (kecerahan) jika perlu. Untuk menyesuaikan eksposur, geser ke atas atau ke bawah pada layar. Gesek ke atas untuk membuat gambar lebih terang atau ke bawah untuk membuatnya lebih gelap.Kamu juga dapat mengunci pengaturan fokus dan eksposur menggunakan fitur AE/AF Lock. Ketuk dan tahan layar selama beberapa detik pada titik yang ingin difokuskan. Kotak kuning dengan AE/AF LOCK akan muncul di bagian atas layar.Kalau kamu menginginkan profile picture yang stunning untuk dipasang sebagai profile picture dating apps, mengapa tak memaksimalkan fitur Portrait dari iPhone? Menghasilkan foto dengan efek depth of field biasanya hanya dapat dilakukan dengan kamera DSLR. Tetapi model iPhone yang lebih baru, Anda dapat menggunakan mode Potret untuk membuat efek bidang kedalaman sesuai selera. Buka aplikasi Kamera, lalu pilih Potret di bagian bawah layar. Kamu juga bisa mengatur seberapa tingkat blur yang perlu dihasilkan lewat proses editing.Genangan air, pantulan cahaya dari jendela adalah efek yang disediakan alam secara cuma-cuma. So, buatlah foto dengan memaksimalkan filter dari alam untuk menghasilkan karya foto refleksi yang apik. Untuk mendapatkan foto refleksi, diperlukan kepekaan dan kejelian yang perlu diasah lewat berbagai latihan. Manfaatkan cahaya sunrise atau sunset yang masuk ke sudut-sudut kecil ruangan dan berposelah sesuka hati. Pemandangan alam atau pelangi yang terpantul di danau juga bisa menjadi foto yang epic untuk diunggah di media sosial.Anda dapat memaksimalkan iPhone untuk memproduksi karya visual yang epic. Menggenggam iPhone untuk kebutuhan fotografi sama seperti menggunakan kamera pocket ke mana saja. Tertarik #ShotoniPhone dan menghasilkan foto terbaik?Sekarang adalah saat terbaik untuk membeli produk Apple. Menyambut April yang penuh keceriaan, iBox Indonesia mengadakan Apple Brand Days 2022! Hemat hingga 5 juta belanja produk Apple impian kamu. Mulai dari MacBook Pro M1, iPhone 12 dan iPhone 13 series, iPad dan masih banyak lagi, lho! Dapatkan juga tambahan diskon hingga 1,25 juta dan 10x Point Eraclub yang bisa kamu pakai juga untuk belanja.Jangan lupa follow dan pantengin terus Instagram iBox Indonesia di @iBoxIndonesia, ya! Karena selain promo dan cashback, di Apple Brand Days 2022 juga akan ada virtual workshop lewat Instagram Live dengan berbagai aktivitas seru dari banyak iBox Experts dan Content Creator yang kece-kece banget! Ikutan kelasnya dan raih kesempatan menangkan iPad mini sekarang juga.Oh ya, kalau kamu tertarik pengen datang langsung ke iBox Indonesia, jangan lupa untuk menjaga social distancing dan protokol kesehatan yang ada, ya! Promo Apple Brand Days 2022 berlangsung dari 1-4 April 2022. Info selengkapnya, cek iBox.co.id dan Official iBox Indonesia @iBoxIndonesia. See you, guys!