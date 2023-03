Psikotes Online Bisa Menjadi Solusi Perekrutan yang Bebas Bias

(FIR)

Psikotes merupakan salah satu bagian dari rangkaian perekrutan perusahaan untuk menggaet kandidat karyawan atau pun, untuk pelajar yang ingin masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.Sayangnya beberapa kendala muncul dari perusahaan untuk mengadakan psikotes online maupun offline. Sebut saja keterbatasan waktu dan biaya saat melakukan psikotes offline, perlu waktu lama untuk menunggu hasil psikotes, belum lagi biaya psikotes untuk satu orang kandidat cukup mahal.Untuk bisa mencari solusinya, mungkin kamu perlu mengunjungi platform Ekrutes.id, yang menjadi menjawab segala kebutuhan psikotes untuk individu, perusahaan, dan institusi pendidikan.Salah satu keunggulan alat tes Ekrutes.id terutama tes IQ WMS adalah untuk mengetahui potensi seseorang dan membantu memberikan rekomendasi pekerjaan atau karir yang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Tes IQ WMS adalah tes intelegensi yang dikembangkan oleh tim R&D Ekrutes.id dan sudah disesuaikan dengan demografi dan kebudayaan di Indonesia."Psikotes adalah langkah awal yang penting bagi perusahaan atau HR untuk lebih mengenal kandidat, banyak turnover yang terjadi di perusahaan saat ini karena ada ketidakcocokan antara atasan dengan bawahan, atau dengan sesama rekan kerja, hal ini biasanya berkaitan dengan kepribadian seseorang," ujar Hartono Chandra, selaku CEO of Ekrutes.id.Psikotes online di platform ini, paperless, real time, dan efisien, serta yang paling penting sangat terjangkau. Meskipun dilakukan secara online, peserta tes tidak bisa melakukan kecurangan karena Ekrutes.id memiliki Cheating Prevention System, yaitu fitur snapshot yang secara otomatis akan mengaktifkan kamera dan mengambil foto yang ada di depan kamera (mode selfie)."Perusahaan juga bisa memanfaatkan fitur Ekrubox, sistem AI yang bisa memberikan rekomendasi talent berdasarkan hasil psikotes dan memberikan rekomendasi posisi yang sesuai. Kami ingin berkontribusi untuk membantu perusahaan mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas," terang Hartono.Ada berbagai macam asesmen yang bisa digunakan oleh perusahaan, ada tes intelegensi atau tes IQ, tes kepribadian, tes gaya kerja, tes kepercayaan diri, tes kepuasan hidup, tes gaya belajar, dan tes minat bakat.“Semua validitas dan reliabilitas masing-masing alat tes telah diuji sesuai dengan standar baku yang telah ditetapkan dalam ilmu psikologi, untuk bisa memenuhi standar minimal alat tes yang valid dan reliabel setidaknya dibutuhkan poin 0.6 pada saat pengujian, dan semua alat test di Ekrutes.id memiliki poin 0.8 dan 0.9," jelas Sandi Kartasasmita, seorang Psikolog sekaligus Chief Research and Development of Ekrutes.id.Tidak hanya itu, semua alat tes di Ekrutes.id telah sesuai dengan kaidah dan etika psikologi. Platform ini memberikan intruksi pengerjaan tes yang jelas dan akurat, sehingga peserta tes bisa membaca, mengikuti, dan mengerjakan tes sesuai dengan kajian-kajian etika psikologi."Perusahaan atau HR akan lebih mudah mendapatkan kandidat yang tepat untuk posisi yang tepat dengan mengetahui aspek psikologis seorang kandidat," ucap Sandi."Psikotes juga bisa digunakan untuk membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang tepat dan bebas bias saat menghadapi dinamika bisnis seperti efisiensi. Di sini mempermudah setiap orang untuk dapat lebih memahami diri sendiri dengan melakukan psikotes secara mandiri.Penggunaan Ekrutes.id mencakup 3 entitas, yaitu perusahaan, institusi pendidikan, dan talent. Selain membantu HR, platform ini memiliki visi menjadi wadah atau service yang komprehensif bagi masyarakat."Kami akan terus mendampingi anak-anak Indonesia menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Psikotes online ini membantu remaja mengenali potensi diri untuk menentukan jurusan dan merencanakan karir di masa depan," jelas Kristin Tan, Chief Marketing Officer of Ekrutes.id."Kami juga memiliki program pengembangan skills, career path consultation bersama Psikolog sampai dengan program career preparation. Untuk itu kami siap mendukung program pemerintah dalam menyambut Indonesia Emas 2045," pungkasnya.