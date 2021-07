Tak Selalu Buruk, Gadget pada Anak Juga Bisa Memiliki Dampak Positif

1. Melatih keterampilan motorik anak

2. Meningkatkan keterampilan kognitif anak

3. Kompetisi

4. Edukasi

(FIR)

Banyak orang tua yang merasa khawatir dengan kebiasaan anak-anak menggunakan gadget . Penggunaan gadget yang berlebihan pada anak-anak memang bisa berdampak pada berbagai aspek kehidupan mereka.Akan tetapi, bukan berarti penggunaan gadget juga tidak diperbolehkan sama sekali. Menurut Technology and Interactive Media as Tools in Early Childhood Programs Serving Children from Birth through Age 8, menggunakan teknologi dengan tepat memungkinkan anak untuk mengendalikan medium. Hasil pengalaman mereka di antaranya menjelajahi fungsi dari teknologi tersebut dan membayangkan bagaimana menggunakannya dalam hidup.Berikut manfaat yang bisa didapatkan anak dari penggunaan smartphone:Keterampilan motorik adalah keterampilan yang berkaitan dengan gerakan kecil jari, pergelangan tangan, dan lainnya. Menggunakan keyboard dan keypad pada smartphone adalah gerakan yang baik untuk anak dengan minim risiko. Anak pun akan lebih bisa menggunakan tangan dan jari mereka dalam waktu yang singkat.Keterampilan kognitif adalah kemampuan untuk memproses informasi, pemikiran serta mengingat dan menghubungkan satu hal dengan hal yang lain. Permainan dan aplikasi interaktif yang bisa diakses lewat smartphone dapat membantu meningkatkan keterampilan kognitif anak terutama jika permainan yang mereka mainkan adalah permainan teka-teki atau menggambar.Anak pasti suka bermain game. Jika diarahkan dengan benar, maka bermain game bisa memberikan mereka kemampuan untuk berkompetisi dengan sportif. Hal ini juga akan berguna terutama bagi anak dalam menghadapi tantangan di masa depan.Teknologi sudah banyak membantu proses edukasi anak. Dengan menggunakan smartphone, anak bisa mengakses situs-situs edukasi di internet dan menemukan banyak materi riset yang sangat berguna. Presentasi visual, video edukasi, program interaktif, tutorial belajar, dan berbagai macam buku dapat ditemukan setiap saat di internet.Selama satu tahun terakhir pun anak-anak sudah belajar di sekolah secara virtual dengan guru dan teman-teman mereka. Saat anak menggunakan gadget seperti smartphone, orang tua berperan dalam mengawasi dan memastikan bahwa smartphone dapat memberikan manfaat lebih.