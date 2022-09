Ini Teknologi yang Bikin Huawei FreeBuds Pro 2 Beda dengan Pendahulunya

Diafragma Planar

Huawei beberapa hari lalu meluncurkan true wireless stereo terbarunya, Huawei FreeBuds Pro 2. Keunggulan yang paling menonjol dari TWS ini adalah teknologi audio premium dari Devialet, brand audio asal Prancis."Huawei FreeBuds Pro 2 adalah bukti nyata keseriusan kami dalam memberikan produk dan teknologi audio terbaik bagi konsumen. Kami sangat senang mereka akhirnya dapat merasakan kualitas premium produk ini dan mendapatkan manfaatnya," ujar Patrick Ru, Country Head of Huawei Device Indonesia.Memiliki teknologi Devialet, Huawei FreeBuds Pro 2 menawarkan kualitas audio yang lebih baik. Seperti sistem pengaturan audio yang sesuai dengan struktur saluran telinga pengguna, posisi earbuds, dan volume. Tak ayal, kamu akan benar-benar merasakan kualitas audio yang profesional.Satu-satunya distributor Devialet di Indonesia, V2 Indonesia, menyambut baik periode penjualan pertama Huawei FreeBuds Pro 2 di Indonesia. Rudi Hidayat, selaku CEO V2 Indonesia mengatakan, sebagai satu-satunya distributor resmi Devialet di Indonesia, V2 Indonesia memberi dukungan distribusi penuh atas peluncuran produk TWS ini melalui jaringan toko offline MUSIQUE di seluruh Indonesia."Dengan dukungan teknologi audio kelas dunia, kami optimis masyarakat Indonesia dapat menikmati pengalaman audio terbaik untuk segala kebutuhannya," kata Rudi.Selain teknologi Devialet, Huawei FreeBuds Pro 2 ini juga memiliki beberapa keunggulan, di antaranya:Huawei FreeBuds Pro 2 adalah TWS pertama yang menggunakan diafragma Planar. Biasanya, diafragma planar ini hanya digunakan pada headphone profesional dengan treble dan overtone di atas 9KHz.TWS ini juga mengantongi HWA and Hi-Res audio wireless certification yang memungkinkan kamu menikmati pengalaman audio terbaik. Selain itu, Huawei FreeBuds Pro 2 memiliki kemampuan codec resolusi tinggi LDAC yang secara efektif mengurangi delay dan penurunan transmisi audio, serta menjaga detail suara dalam suara dengan ketelitian tinggi.Huawei FreeBuds Pro 2 juga didukung dengan teknologi ‘Triple Adaptive EQ’. Teknologi ini membuat Huawei FreeBuds Pro 2 secara otomatis memutar audio sesuai dengan struktur telinga, postur pemakaian, serta tingkat volume yang dipersonalisasi secara real time.Huawei menghadirkan active noise cancellation (ANC) yang lebih baik. Yaitu sistem tiga mikrofon yang meningkatkan kedalaman ANC sebesar 15% dibandingkan dengan seri Freebuds Pro sebelumnya. Membawa teknologi Intelligent Dynamic ANC 2.0, yang dapat secara otomatis memilih mode ANC terbaik tergantung pada lingkungan penggunanya.Mode-mode ANC tersebut di antaranyaMode ini dapat secara efektif mengurangi kebisingan frekuensi rendah yang parah. Contohnya saat kamu naik kereta bawah tanah, mode ini dapat sangat membantu untuk meredam kebisingan.Mode ini dapat digunakan pengguna untuk menikmati audio yang jernih dan bersantai untuk menikmati musik dan beristirahat. Selain itu mode ini juga umumnya dapat berfungsi dengan baik jika sedang berada ditempat umum seperti kedai kopi.Mode ini sangat cocok digunakan saat berada di lingkungan yang tenang seperti perpustakaan, kebisingan mesin seperti AC dan komputer akan berkurang. Sehingga kamu dapat menikmati pengalaman audio yang lebih jernih dan tenang.Selain ketiga mode tersebut, Huawei FreeBuds Pro 2 juga memiliki voice transparent mode. Pertama, mode awareness, Huawei sadar bahwa teknologi ANC sangat berguna untuk meredam kebisiangan suara sekitar, namun di tempat tertentu justru sangat penting untuk mewaspadai suara di sekitar.Mode awareness ini dapat diaktifkan dengan hanya mengetuk dan menahan pegangan earbud, agar bisa beralih dari ANC tanpa melepas perangkat dari telinga. Selain itu, melalui mode voice, kamu masih bisa mendengar suara orang lain dengan jelas walaupun saat mendengarkan musik favorit mereka menggunakan Huawei FreeBuds Pro 2.Huawei FreeBuds Pro 2 memiliki peningkatan komprehensif pada struktur desain dan algoritma Intelligent Noise Wind Cancellation. Pada struktur desainnya, TWS ini mengadopsi desain terbaru yang dapat secara efektif mengurangi kebisingan angin bagi pengguna saat berlari atau berkendara.Earbud-nya dilengkapi dengan algoritma Intelligent Noise Wind Cancellation, melalui mikrofon ganda yang menghadap keluar earbud ini dapat menyaring sinyal suara yang paling sedikit terpengaruh oleh gangguan suara angin secara dinamis.Kemudian pada saat yang sama, algoritma cerdas yang tertanam di TWS ini telah diujicoba di kondisi derau angin kencang, yang menghasilkan kualitas fitur lebih baik terhadap gangguan suara bising yang disebabkan oleh angin kencang.Kamu akan mendapatkan masa pakai baterai yang mumpuni. Yaitu dengan empat jam ketika ANC digunakan dan hingga 18 jam saat berada di casing. Kamu juga bisa menikmati 6,5 jam mendengarkan audio tanpa ANC dan hingga 30 jam dengan casing.PC, tablet, dan smartphone merupakan perangkat yang penting untuk kehidupan sehari-hari dan pekerjaan. Menariknya, pada Huawei FreeBuds Pro 2 memungkinkanmu untuk tetap terhubung dengan dua perangkat sekaligus.Ini akan menambah manfaat dan efisiensi ketika kamu bekerja, belajar, atau berolahraga. Kamu bakal dapat dengan bebas beralih di antara kedua perangkat. Ketika Huawei FreeBuds Pro 2 terhubung ke dua smartphone, kamu dapat menikmati musik dengan satu ponsel dan menerima panggilan masuk dengan ponsel lainnya.Huawei FreeBuds Pro 2 akan hadir dalam tiga warna pilihan yaitu, Silver Frost, Ceramic White, dan Silver Blue. Ketiga varian FreeBuds Pro 2 ini sudah tersedia eksklusif di mitra e-commerce nasional terkemuka dengan harga Rp2.799.000. Kamu juga dapat bisa melakukan cicilan ringan selama 12 bulan mulai dari Rp233.250 per bulan.