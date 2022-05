5 Ciri Headset yang Ramah untuk Anak

1. Struktur yang unik, demi keselamatan anak

2. Teknologi soundbeaming

3. Volume 85 dB yang aman untuk pendengaran anak-anak

4. Spesifikasi super dan bahan berstandar tinggi

5. Harga dan ketersediaan

Pada saat ini, anak dan gadget tak bisa dipisahkan, terutama saat mereka menonton YouTube, bermain game online, atau yang masih belajar daring. Untuk itu dibutuhkan kenyamanan dan kesehatan saat mereka mendengarkan segala yang ada di layar gadget mereka.Seperti penggunaan headset, di mana penting buat orang tua menyediakan alat dengar yang ramah anak. Berikut beberapa fitur memilih headset yang ramah untu anak:Olike Indonesia sebagai distributor utama produk imoo, meluncurkan imoo ear care headset untuk anak berusia 7 sampai 15 tahun. Produk ini telah ada di Indonesia sejak 9 Mei 2022 lalu."Setelah terlebih dahulu meluncur di luar negri, akhirnya kami juga berhasil membawa imoo ear care untuk pengguna di Indonesia. Produk ini hadir dengan membawa banyak keunggulan bagi anak-anak zaman sekarang yang juga membutuhkan perangkat audio atau yang biasa disebut TWS dari segi kesehatan, keamanan, dan kenyamanan," Ungkap Anthoni Roderick P. selaku Public Relations Olike Indonesia.Dirancang khusus bagi anak, imoo mengusung konsep open ear. Artinya, speakernya tidak masuk ke dalam kanal telinga seperti earphone pada umumnya.Imoo Ear Care memiliki teknologi soundbeaming yang inovatif dengan mengirimkan suara audio melalui area tragus telinga dan menciptakan rasa 'no sense of headphones' atau merasa seperti tidak memakai headphone. Merawat gendang telinga anak yang halus dan memberi anak-anak kemampuan untuk mendengar ada sekitarnya pada saat yang sama membuat mereka lebih aman untuk digunakan.Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO merekomendasikan bahwa tingkat volume yang aman untuk didengarkan anak-anak adalah kurang dari 85 dB. Sedangkan, produk TWS yang biasa digunakan orang dewasa berukuran volume lebih dari 100dB. Dengan hal ini, imoo memastikan bahwa volume maksmimum imoo Ear Car adalah 85 dB demi pendengaran yang sehat untuk anak-anak.Struktur headset dirancang dengan mempertimbangkan pengalaman pemakaian multi-dimensi anak-anak. Ini mengadopsi struktur leher gantung yang terbuat dari paduan bahan logam titanium alloy berkualitas tinggi yang lebih kuat dari titanium biasa, tidak mudah patah, dan sudah melewati uji coba bending atau dilekukkan lebih dari 100 ribu kali oleh imoo.Dibungkus dengan karet lembut TPE bahan yang lebih ringan, ramah kulit, dan sehat untuk melindungi kulit sensitif dan lemah anak. Seluruh desain hanya 30g, yang membuatnya ringan dan nyaman dipakai.Dengan tingkat tahan air IP54, Headset Ear Care imoo dapat memenuhi kebutuhan olahraga dan kehidupan sehari-hari anak-anak dan memiliki baterai penuh 185 mAh yang dapat digunakan selama 8 jam penggunaan tanpa gangguan dengan pelajaran online dan mendengarkan musik.Untuk urusan musik, imoo Ear Care memiliki ukuran dynamic driver yang besar, yaitu 16,2 mm, sehingga memiliki kualitas suara yang lebih jernih atau lebih jelas terdengar, dan bertenaga. Lalu, perpaduan teknologi Bluetooth 5.0, dan chipset generasi terbaru BES2300 IU membuat koneksi lebih cepat, stabil, latensi rendah dan hemat daya baterai.Menjaga kesehatan anak tentu menjadi salah satu kewajiban setiap orang tua. Dengan produk imoo, yang saat ini sudah menyediakan imoo Ear Care, kamu dapat dengan aman mempercayai bahwa anak dapat bertumbuh dan berkembang dengan produk headset imoo yang dipakai setiap hari.Sebagai tambahan, produk imoo Ear Care ini juga dapat digunakan oleh orang tua karena strukturnya juga sesuai dengan orang dewasa. Kamu sudah bisa mendapatkan produk ini seharga Rp899,000 secara offline di mitra kerjasama Olike Indonesia.