Hello Goodboy, Game Indie untuk Para Pencinta Hewan Peliharaan

Di tengah gencarnya gempuran game asing, Glory Jam, sebuah game studio indie merilis game baru dengan nama 'Hello Goodboy' pada 25 Mei 2023. Sebelumnya, studio pengembang game asal Bandung, Jawa Barat tersebut, telah meluncurkan game Rage in Peace dan What Comes After.Adapun Hello Goodboy adalah game naratif yang cozy dan wholesome, menceritakan tentang seorang pemuda bersama seekor anjing lucu yang sedang mencari tujuan akan perjalanannya di alam baka. Game produk Indonesia 'Hello Goodboy' selain hadir di platform Nintendo Switch juga tersedia di platform Steam, Epic dan GOG.Menurut Dominikus D Putranto, Game Director, Hello Goodboy game ini mencoba menggambarkan petualangan emosional yang dihadapi oleh protagonis, Iko, saat ia menjelajahi alam lain dan berusaha memahami makna di balik perjalanannya."Selain itu, tema persahabatan dan kebaikan hati tercermin dalam hubungan antara Iko dan Coco, anjing yang membantu Iko dalam memecahkan misteri serta berinteraksi dengan jiwa-jiwa lain di tempat itu," ujarnya.Game ini, lanjut dia, cocok untuk pemain yang menyukai cerita petualangan dan menyukai pengalaman dan cerita yang menyentuh hati. "Hello Goodboy menawarkan pengalaman naratif yang non-linear dan emosional, namun dekat dengan kehidupan sehari-hari kita," imbuhnya.Selain itu, Hello Goodboy akan cocok untuk pemain yang menyukai permainan yang relaks dan santai dan memiliki grafis yang memanjakan mata. Hello Goodboy menawarkan gameplay yang santai dan berfokus pada pengalaman naratif dibungkus dengan art dan animasi yang bagus."Dan tentunya untuk pemain yang memiliki dan menyukai hewan peliharaan terutama anjing," jelas dia.Game Hello Goodboy menceritakan kisah yang mengharukan. Itu karena dalam game ini tersaji pengalaman terapeutik. Game Hello Goodboy memiliki latar belakang cerita yang unik dan menarik. Cerita yang diberikan sangat penuh makna dan dapat menghangatkan hati.