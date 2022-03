Manfaat Kacang Pistachio bagi Kesehatan

Sumber serat yang baik

(Kacang pistachio juga baik untuk ibu hamil. Kacang ini sumber protein yang kaya dan sangat penting untuk perkembangan otot maupun jaringan janin. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

Sudah banyak yang mengetahui bahwa kacang-kacangan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Kacang merupakan sumber lemak baik, serat, dan protein bersama dengan beberapa jenis vitamin dan mineral yang baik untuk kesehatan tubuh. Salah satunya adalah kacang jenis pistachio.Meskipun tidak sepopuler beberapa jenis kacang lainnya, seperti almond atau walnut, kacang pistachio tetap memiliki beberapa manfaat seperti berikut ini:Serat sangat penting untuk beberapa aspek dalam kehidupan. Mulai dari menjaga saluran pencernaan agar tetap bekerja dengan baik sampai membantu dalam mempertahankan berat badan yang sehat.Kim Larson, RD, pelatih nutrisi dan kesehatan di Total Health Seattle menjelaskan, “Karena serat meningkatkan rasa kenyang, pistachio pada akhirnya dapat membantu mengontrol berat badan, jika dimakan dalam jumlah yang sesuai.”Meskipun mengandung lemak sehat, beberapa jenis kacang mengandung sejumlah kalori yang jika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan bisa berbahaya bagi kesehatan tubuh.Namun kacang pistachio mengandung 159 kalori per ons. Menurut penelitian terbaru yang dilakukan oleh Agricultural Research Service menunjukkan bahwa kacang pistachio mengandung lima persen lebih sedikit kalori dari yang dikira selama ini."Memiliki warna ungu dan hijau yang unik, kacang pistachio mungkin memiliki lebih banyak antioksidan dan efek anti-inflamasi daripada kacang lainnya," kata hli gizi dan juru bicara untuk Academy of Nutrition and Dietetics, Sonya Angelone, RD.Warna-warna tersebut disebabkan oleh nutrisi lutein (yang terkait dengan beta-karoten dan vitamin A) dan antosianin. "Kebanyakan kacang-kacangan lainnya kekurangan antosianin," kata ahli diet Julie Upton, MS, RD, salah satu pendiri situs nutrisi Appetite for Health.Salah satu fakta lain mengenai kacang pistachio adalah bahwa mereka mengandung melatonin, hormon yang mengatur siklus tidur-bangun. Bahkan, menurut Angelone, mereka adalah kacang yang paling kaya melatonin."Makan segenggam kacang pistachio sama seperti mengonsumsi suplemen melatonin," katanya. Bahkan beberapa orang mengonsumsi pistachio untuk membantu mengatasi jet lag.Berkat lemak sehat yang terkandung di dalamnya, mengonsumsi pistachio dapat membantu kesehatan tubuh dalam jangka panjang. Para ahli percaya bahwa lemak ini dapat membantu menurunkan kolesterol LDL tubuh, mengurangi risiko serangan jantung dan stroke dalam prosesnya.“Mengonsumsi pistachio dapat membantu memperlambat penurunan kognitif yang berkaitan dengan usia," pungkas Larson.