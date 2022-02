4 Pedoman Ventilasi dan Pengaturan Suhu Udara di Faskes Saat Covid-19

Tiga kriteria untuk ventilasi

(Sistem yang dirawat dan dioperasikan dengan baik dapat mengurangi risiko penularan di dalam ruangan dengan meningkatkan laju pergantian udara. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

Bila menggunakan AC

Bolehkah menggunakan kipas angin?

Prosedur yang menghasilkan aerosol

WHO telah berkontribusi dalam menyusun panduan sistem ventilasi dan pengaturan suhu udara dalam konteks covid-19 Untuk mengembangkan dan memperbarui panduan ini, WHO bekerja sama World Meteorological Organization Joint Office for Climate and Health dan United States National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) melalui Global Heat Health Information Network.Panduan ini ditujukan bagi petugas kesehatan, termasuk pengelola layanan kesehatan dan tim pencegahan dan pengendalian infeksi di tingkat fasilitas, tetapi juga relevan untuk tingkat nasional dan kabupaten/kota serta provinsi.Apa saja yang menjadi syarat ventilasi udara yang direkomendasikan untuk fasilitas kesehatan ? Berikut beberapa diantaranya:Udara luar yang segar dan bersih diperlukan untuk mengendalikan bau. Dan kriteria ventilasi yang baik adalah:1. Ventilation rate (laju ventilasi): jumlah dan kualitas udara luar yang dimasukkan ke dalam ruangan;2. Arah aliran udara: arah aliran udara harus dari zona bersih ke zona kurang bersih; dan3. Pola distribusi udara atau aliran udara: pasokan udara ke setiap bagian ruangan untuk meningkatkan pelarutan dan pembuangan polutan dari ruangan.Beberapa fasilitas kesehatan dapat menggunakan sistem pemanas, ventilasi, dan pendingin udara (HVAC) untuk menjaga suhu dan kelembapan udara dalam ruangan pada tingkat yang sehat dan nyaman bagi staf, pasien, dan pengunjung.Sistem yang dirawat dan dioperasikan dengan baik dapat mengurangi risiko penularan di dalam ruangan dengan meningkatkan laju pergantian udara, mengurangi resirkulasi udara, dan meningkatkan penggunaan udara luar.Penggunaan AC yang mekanismenya tidak menggunakan/memasukkan udara luar (AC split wall, AC floor standing) harus diupayakan terjadi pertukaran dengan udara luar untuk mengurangi sirkulasi ulang udara di dalam ruangan, misalnya dengan membuka jendela.Di fasilitas kesehatan, penggunaan kipas angin meja atau berdiri untuk sirkulasi udara harus dihindari jika memungkinkan. Kecuali jika dalam satu ruangan tidak ada pengunjung atau staf.Jika penggunaan kipas angin meja atau berdiri tidak dapat dihindari, pastikan kipas angin tidak diarahkan ke koridor atau ruangan mana pun yang mungkin dilewati orang karena udara tanpa filter berpotensi menjadikan orang yang berlalu lalang terpapar virus covid-19.Selain itu, pertukaran udara luar ruangan harus ditingkatkan dengan membuka jendela saat kipas angin digunakan.Penggunaan kipas angin gantung/langit-langit dapat meningkatkan sirkulasi udara luar dan menghindari kantong-kantong udara yang terhenti di ruangan yang ditempati.Namun, sangat penting untuk menjaga ventilasi luar ruangan yang baik saat menggunakan kipas angin gantung/langit-langit.Cara yang efisien untuk meningkatkan pertukaran udara luar ruangan adalah dengan membuka jendela. Namun, pintu harus ditutup untuk menghindari aliran udara dari ruangan pasien covid-19 ke ruangan lain di fasilitas kesehatan.Berdasarkan data yang diperoleh dari WHO, untuk ruangan di mana dilakukan prosedur yang menghasilkan aerosol, ventilation rate yang disarankan adalah:1. Fasilitas/ruangan yang memiliki ventilasi alami. Ventilasi alami tergantung pada kondisi iklim yang mendukung (misalnya, tidak ada risiko tekanan panas, tidak ada polusi udara). Udara yang terkontaminasi harus dibuang langsung ke luar, jauh dari ventilasi udara masuk, ruangan klinis, dan manusia.2. Fasilitas/ruangan yang memiliki ventilasi mekanis. Jika tersedia ventilasi mekanis, harus dibuat tekanan negatif untuk mengendalikan arah aliran udara. Udara dari fasilitas/area atau kamar pasien dapat dibuang langsung ke luar.Inti droplet akan dilarutkan di udara luar, atau disaring secara internal dengan filter HEPA khusus yang menghilangkan sebagian besar (99,97 persen) percik renik (aerosol) sebelum kembali masuk sirkulasi udara biasa. Jika filter HEPA tidak digunakan, udara harus dibuang langsung ke luar, jauh dari ventilasi udara yang masuk.