Varian Omicron Sudah Masuk ke Indonesia, Bagaimana Cara Tubuh Mendapatkan Kekebalan?

Pada 24 November 2021 lalu, WHO mengemukakan adanya varian baru covid-19 yang disebut dengan Omicron. Menurut WHO, Omicron telah dianggap sebagai VOC.VOC diartikan sebagai varian virus corona yang menyebabkan peningkatan penularan serta kematian dan bahkan dapat memengaruhi efektivitas vaksin. Sebelum Omicron, WHO telah menetapkan varian Alpha, Beta, Gamma, dan Delta sebagai VOC.Saat ini, varian Omicron tersebut telah ditemukan di Indonesia. Masyarakat diharapkan tetap waspada meskipun kasus covid-19 di Indonesia beberapa waktu belakangan sudah mulai menurun.Berkaitan dengan munculnya varian Omicron, dr. Ardiana Kusumaningrum, Sp.MK yang merupakan seorang Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik di RSUI menjelaskan mengenai mekanisme bagaimana tubuhmu mendapatkan kekebalan."Kekebalan tubuh dapat diperoleh dengan 2 cara, yaitu kekebalan aktif dan kekebalan pasif. Kekebalan aktif terbentuk akibat proses yang terjadi di dalam tubuh, sementara kekebalan pasif diperoleh dari luar tubuh," ujar wanita yang disapa dr. Arum ini.Baca juga: Jika Terkena Varian Omicron, Apakah Pasien Menderita Long Covid? Kekebalan aktif dibagi menjadi 2 yaitu natural dan artifisal. Vaksinasi termasuk dalam jenis kekebalan aktif artifisial, di mana antibodi terbentuk karena pemberian vaksin.Vaksin adalah produk biologi yang dapat memicu terbentuknya imunitas atau kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu, baik dalam hal pencegahan ataupun terapi. Terdapat 2 jenis vaksin berdasarkan komponen pembentuknya, yaitu jenis yang menggunakan seluruh bagian tubuh virus dan jenis yang hanya menggunakan bagian tertentu dari tubuh virus."SARS-CoV-2 adalah virus yang menjadi penyebab covid-19. Bagian protein spike pada permukaan virus merupakan salah satu contoh antigen. Vaksin adalah cara terbaik untuk melatih sistem imun kita dalam mengenal virus, atau bagian potongan virus yang disebut antigen," tambah dr. Arum.Sistem kekebalan tubuhmu akan membentuk antibodi yang nantinya dapat melindungi tubuh dari virus. Saat seseorang yang sudah divaksin terpapar SARS-CoV-2, sistem kekebalan tubuh akan mengenal antigen virus dan melakukan aksi perlindungan terhadap tubuh.Kemudian dr. Arum menyampaikan bahwa, beberapa vaksin memiliki perbedaan dalam hal jenis, jumlah dosisnya, efek samping, dan waktu kekebalan maksimal. Ia juga berpesan walaupun sudah divaksinasi,masyarakat tetap harus melakukan protokol kesehatan seperti rajin mencuci tangan, gunakan masker dan menjaga jarak untuk melindungi diri kita sendiri dan juga orang-orang sekitar.