Berapa Banyak Kalori yang Bisa Terbakar dari 5 Latihan di Kelas Kebugaran?

1. Circuit training

(Zumba juga dapat membantu menurunkan berat badan dan membentuk tubuh karena perpaduan berbagai gerakannya, mulai dari hip-hop, cha-cha, salsa, hingga tari perut. Foto: Ilustrasi/Freepik.com)

2. Zumba

3. Pound

4. Kickboxing

5. Spinning

(TIN)

Untuk mengisi waktu senggang, seseorang tidak melulu harus tidur seharian atau pergi ke mal. Olahraga di pusat kebugaran pun bisa dijadikan alternatif sebagai me time. Utamanya bagi kamu yang memerlukan motivasi untuk berolahraga.Selain menjaga kesehatan dan kebugaran, hal itu terbukti efektif dapat membantu seseorang mengatasi stres dan meningkatkan imunitas tubuh.Nah, bila kamu menargetkan berat badan ideal, bisa mencoba dengan berlatih bersama dalam program di kelas kebugaran. Di sana, olahraga favorit bisa dijadikan sebagai rutinitas dalam mencapai target kebugaran.Tentu saja, tubuh setiap orang berbeda, tetapi menukil dari The Healthy, dari setiap olahraga yang dilakukan, bisa diperkirakan berapa banyak olahraga yang akan dibakar selama salah satu dari latihan ini. Yuk, kita intip!Latihan ini menawarkan cara yang bagus untuk memadukan latihan kekuatan dan kardio dengan membuat peserta sering berputar di antara latihan. Latihan ini dapat membakar hingga 10 kalori per menit. Artinya, mendekati 600 kalori per jam! Bagi pemula, ini adalah perubahan fisik dan emosional yang bisa diharapkan.Kalau secara tidak sadar, kamu kerap mengetuk jari saat mendengar musik atau seakan mengikuti irama musik, rasanya zumba cocok untuk dijadikan latihan.Seperti latihan lainnya yang terinspirasi dari tarian, kamu mungkin akan lupa bahwa sedang berolahraga dan hanya fokus untuk bergerak dan bergerak dengan teman sekelas. Penari dapat mengharapkan untuk membakar berkisar 500 kalori dalam sesi biasa.Bagi pencinta musik, pound adalah kelas kebugaran kelompok yang menambahkan permainan drum (menggunakan instrumen seperti stik drum yang disebut Ripstix) ke gerakan kardio dan kekuatan tradisional. Gerakannya yang konstan membakar antara 500 dan 900 kalori per sesi saat melatih otot yang jarang digunakan.Latihan ini mengharuskan seseorang menggunakan setiap otot di tubuhnya. Mulai dari kaki, pantat, hingga bahu dan punggung. Orang dapat berharap untuk membakar 350-450 kalori selama satu jam cardio kickboxing, menurut American Council on Exercise.Berputar, atau segala bentuk bersepeda dalam ruangan, dapat membakar lebih banyak kalori daripada berlari. Dengan kaki dan jantung yang terpompa, bisa membakar hingga 600 kalori per sesi. Beberapa kelas memiliki musik disko atau pop yang menyenangkan, yang lain membawa alam bebas ke dalam ruangan sehingga terasa seperti sedang bersepeda melewati lembah dan bukit.