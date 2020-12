GeNose, Alat Deteksi Covid-19 Kantongi Izin Penggunaan Darurat

(TIN)

Baru-baru ini, alat deteksi virus korona GeNose telah mendapatkan izin edar dari Dirjen Farmakes. Namun, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Abdul Kadir menegaskan alat deteksi tersebut baru mengantongi izin penggunaan secara darurat atau yang disebut Emergency Use of Authorization.Meski telah mengantongi izin edar, Kadir menyatakan alat deteksi virus korona karya ahli dari UGM ini masih dalam proses uji klinis."GeNose ini kan masih dalam proses uji klinis sebenarnya, dan sudah keluar tapi izin yang dikeluarkan oleh Dirjen Farmakes itu adalah izin yang disebut sebagai emergency use of authorization, yang artinya hanya diberikan izin untuk masa pandemi saja," ujar Kadir dalam temu media yang dilakukan secara daring.Dia menjelaskan, saat penggunaannya GeNose masih akan dilakukan evaluasi atau menjalani uji klinik trial fase empat untuk melihat sampai sejauh mana indikasi, validitas, sensitivitas dan spesifitasnya.Dan kemudian, hasil uji klinik trial fase empat tersebut akan diukur dan dibandingkan dengan hasil pemeriksaan PCR."Jadi memang, saat ini, GeNose masih dalam taraf penggunaan dengan menggunakan metode Emergency Use Authorization dan masih memerlukan clinical trial phase empat untuk membuktikan bahwa alat deteksi covid-19 ini betul-betul bisa digunakan atau tidak," jelas Kadir.Menurutnya, sampai saat ini gold standar untuk diagnosa covid-19 masih mengandalkan pemeriksaan swab PCR.Oleh sebab itu, alat deteksi virus korona ini belum bisa disejajarkan dengan tes swab PCR. Namun disisi lain, ia menyebut validitas pemeriksaan antigen dan GeNose telah sama-sama melampaui 85 persen.Perlu diketahui, GeNose merupakan alat deteksi virus korona karya ahli dari UGM dengan biaya tes yang cukup terjangkau yaitu sekitar Rp15.000 – Rp25.000. Namun tentunya harga tersebut masih bisa berubah tergantung biaya tambahan lainnya.Hasil tes dari GeNose juga lebih cepat, yaitu hanya sekitar dua menit. Dalam melakukan deteksi covid-19, GeNose menggunakan teknologi artificial intelligence (AI).Selain itu, pengambilan sampel juga tidak sesulit swab yang biasa digunakan karena ternyata GeNose bisa mendeteksi covid-19 hanya dari hembusan napas sehingga lebih mudah dan nyaman.