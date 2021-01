Jangan Menelan Pil tanpa Air Putih, Ini Risikonya

Ilustrasi-Pexels

Jakarta: Obat atau suplemen berbentuk pil memang cukup banyak ditemukan karena kemasannya yang praktis dan tidak mudah tumpah. Kamu mungkin terkadang mengonsumsi obat atau suplemen berbentuk pil tersebut tanpa air putih.



Entah karena terburu-buru, malas mengambil air minum, atau alasan lainnya. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa hal tersebut sangatlah berbahaya.



Carina Wolff dalam "The Danger of Swallowing Pills Without Water—It’s Not Choking" dalam Thehealthy menerangkan kondisi tersebut bisa berbahaya.



“Obat-obatan yang tersangkut di saluran esophagus cenderung akan menyebabkan inflamasi dan iritasi,” kata Jennifer Caudle, DO, seorang dokter keluarga dan asisten profesor di Rowan University-School of Osteopathic Medicine.



"Ini dapat menyebabkan sejumlah gejala mulai dari mulas dan nyeri dada hingga esofagitis, atau bahkan pendarahan," sambungnya.



Lantaran tidak ada saraf nyeri di kerongkongan, gejala yang dirasakan tidak selalu muncul pada saat itu juga. Sehingga membuatmu kesulitan untuk mengetahui apakah pil yang ditelan sudah turun dari kerongkongan atau belum.



Seiring berjalannya waktu, pil-pil yang tersangkut di sepanjang perjalanannya dapat memecah dan mengikis jaringan halus kerongkongan, menyebabkan pendarahan dan pendarahan yang menyakitkan, atau dehidrasi parah, yang kesemuanya bisa menjadi sangat serius.



Dr Cudle juga menambahkan bahwa beberapa obat umum dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan ketika mereka tersangkut. Untuk mencegah terjadinya komplikasi berbahaya saat menelan pil, Dr Cudle menyarankan untuk selalu menelan pil disertai dengan air putih yang cukup.



Dr. Cudle juga merekomendasikan untuk duduk atau berdiri ketika sedang menelan pil, jangan dengan posisi telentang. Selain itu, kamu juga harus menghindari menelan pil tepat sebelum tidur. Setidaknya telan pil 15 menit sebelum tidur sehingga pil memiliki waktu yang cukup untuk melewati kerongkongan.



Menelan pil disertai air putih sangat penting tidak hanya karena mempermudah untuk menelan, tetapi karena dapat mencegah pil tersangkut di kerongkongan yang bisa menyebabkan ketidaknyamanan bahkan bisa lebih dari itu.

