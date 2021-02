Kehilangan Kemampuan Pendengaran Tanda Diabetes Tipe 2?

(TIN)

Diabetes masih menjadi permasalahan di berbagai negara termasuk Indonesia. Dalam data Kemenkes disebutkan baru sekitar 25 penderita penderita diabetes yang mengetahui bahwa dirinya menderita diabetes.Dan ahli menemukan bahwa kehilangan pendengaran secara bertahap bisa menjadi tanda peringatan diabetes tipe 2. Dikutip dari Jessica Knibbs lewat "Diabetes type 2: Hearing loss could be a symptom of the lifelong condition" dalam Diabetes.co.uk menyebutkan, hubungan pasti antara gangguan pendengaran dan diabetes tidak sepenuhnya jelas, tetapi hal itu bisa disebabkan oleh kerusakan saraf pada saraf pendengaran.Memiliki gula darah tinggi yang berkepanjangan dapat memengaruhi suplai darah atau oksigen ke saraf dan pembuluh darah di dalam telinga. Seiring waktu, pembuluh darah ini menjadi rusak, yang memengaruhi kemampuan pasien untuk mendengar dengan baik."Beberapa orang mungkin mengalami gejala diabetes yang tidak biasa. Itu biasanya beragam dan pasien mungkin mengalami pengalaman yang berbeda-beda sebelum mendapatkan diagnosis diabetes," ujar Dr Amy Bibby.Dr Bibby juga menambahkan, “Pembuluh darah bisa rusak jika seseorang memiliki kadar gula darah yang sangat tinggi. Dan pembuluh darah serta saraf telinga yang rusak akan menyebabkan kehilangan pendengaran.""Meskipun memang, gejala seseorang sebelum mendapatkan diagnosis diabetes bisa berbeda-beda pada tiap individu," ujarnya.Menurut Diabetes.co.uk, studi menunjukkan bahwa gangguan pendengaran dua kali lebih umum pada orang yang menderita diabetes dibandingkan mereka yang tidak. Studi telah menganalisis data dari tes pendengaran orang dewasa antara usia 20 dan 69 tahun.Mereka menyimpulkan bahwa diabetes dapat menyebabkan gangguan pendengaran dengan merusak saraf dan pembuluh darah. Penelitian serupa menunjukkan kemungkinan adanya hubungan antara gangguan pendengaran dan kerusakan saraf.Bukti lain juga dalam sumber yang sama menyebutkan bahwa wanita dengan diabetes mungkin mengalami gangguan pendengaran lebih besar daripada mereka yang tidak menderita diabetes.Ini juga berlaku untuk wanita dengan diabetes yang terkontrol dengan baik. Komplikasi lain dari diabetes adalah kerusakan saraf yang dapat memengaruhi saraf pendengaran yang menyebabkan gangguan pendengaran.