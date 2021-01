5 Cara Mencerahkan Ketiak yang Hitam

1. Lemon

2. Baking soda

3. Tepung gram dan dadih

4. Timun

5. Kentang

Mau pakai dress tanpa lengan, tapi ketiaknya agak gelap? Jangan khawatir, karena ada solusi mudah untuk itu. Kamu tidak perlu membeli krim mahal atau melakukan p erawatan laser Kamu bisa memutihkan kembali ketiak yang hitam dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di dapur, syaratnya kamu harus konsisten dan sabar ya. Melansir New Woman India, berikut kelima bahan yang bisa kamu gunakan, diantaranya:Lemon adalah cara terbaik untuk mencerahkan ketiak yang gelap. Mengapa? Karena kaya akan vitamin C, sehingga berfungsi sebagaia eksfoliator yang baik dan pembersih alami untuk kulit hitam.Yang perlu kamu lakukan adalah menggosokkan potongan lemon pada ketiak atau menggunakan bola kapas untuk mengoleskan jus lemon. Lakukan secara rutin untuk mendapatkan ketiak yang lebih bersih.Pengelupasan yang tidak cukup menyebabkan kulit menjadi gelap dan penumpukan sel kulit mati . Hal inilah yang menyebabkan perubahan warna kulit pada berbagai tingkatan. Soda kue yang dicampur dalam air membantu membuka pori-pori dan menghilangkan bau ketiak pada saat yang bersamaan.Pilihan termudah untuk mencerahkan kulit gelap adalah dengan menggunakan tepung gram (besan) dan dadih (yoghurt susu kerbau). Kombinasi ini berfungsi sebagai scrub bermanfaat yang membersihkan kulit mati yang terkumpul di ketiak.Asam laktat dari dadih akan berfungsi sebagai pelembap untuk kulitmu. Campur kedua bahan tersebut dan oleskan pada kulit yang gelap. Biarkan hingga kering lalu bersihkan dengan air hangat.Mentimun adalah sumber pembersih alami yang baik. Parut satu buah mentimun dan oleskan pada ketiak. Atau kamu bisa langsung mengoleskan jus mentimun ke kulit yang gelap dengan kapas. Kamu juga bisa mengoleskan irisan mentimun ke ketiak dan kulit gelap selama 15-20 menit sebelum melepaskannya.Kentang kaya akan vitamin A, B, dan C yang membantu memutihkan kulit ketiak secara alami. Kamu juga bisa mengoleskan jus kentang dingin dengan bola kapas atau irisan kentang langsung ke kulit yang gelap.Ini menenangkan kulit dan memudarkan bagian yang gelap. Campuran jus lemon dengan jus kentang juga akan menghasilkan keajaiban. Selamat mencoba!